Un arbre de grans dimensions cau sobre un mur a l'Ametlla de Merola

L'incident causat per la llevantada d'aquest diumenge ha malmès l'estructura de maons, però no ha provocat danys personals

L'om caigut aquest migdia a la zona de la Miranda

L'om caigut aquest migdia a la zona de la Miranda / Arxiu Particular

Xavi Moraleda

Xavi Moraleda

Puig-reig

Un om de grans dimensions ha caigut aquest migdia a causa de la llevantada, arribant a afectar un mur a l'Ametlla de Merola, al terme de Puig-reig. L'avís s'ha donat pels volts de 3/4 de 3, quan els veïns han sentit l'estrèpit de l'arbre impactant contra un mur de la zona de la Miranda. En conseqüència, l'estructura ha quedat malmesa i, fins i tot, alguns maons s'han precipitat cap a l'altra banda de carrer. Les primeres informacions apunten que cap persona hauria resultat ferida.

Els Bombers de la Generalitat s'han activat amb una dotació. Un cop a lloc, s'han ocupat de sanejar el mur per garantir que no cau cap més maó i han tallat el tronc de l'arbre caigut per evitar nous incidents. Demà, dilluns, l'Ajuntament valorarà les afectacions i posarà fil a l'agulla per reparar la part de mur afectada.

La part del mur que ha quedat afectada per la caiguda de l'om

La part del mur que ha quedat afectada per la caiguda de l'om / Arxiu Particular

