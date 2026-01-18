Un arbre de grans dimensions cau sobre un mur a l'Ametlla de Merola
L'incident causat per la llevantada d'aquest diumenge ha malmès l'estructura de maons, però no ha provocat danys personals
Un om de grans dimensions ha caigut aquest migdia a causa de la llevantada, arribant a afectar un mur a l'Ametlla de Merola, al terme de Puig-reig. L'avís s'ha donat pels volts de 3/4 de 3, quan els veïns han sentit l'estrèpit de l'arbre impactant contra un mur de la zona de la Miranda. En conseqüència, l'estructura ha quedat malmesa i, fins i tot, alguns maons s'han precipitat cap a l'altra banda de carrer. Les primeres informacions apunten que cap persona hauria resultat ferida.
Els Bombers de la Generalitat s'han activat amb una dotació. Un cop a lloc, s'han ocupat de sanejar el mur per garantir que no cau cap més maó i han tallat el tronc de l'arbre caigut per evitar nous incidents. Demà, dilluns, l'Ajuntament valorarà les afectacions i posarà fil a l'agulla per reparar la part de mur afectada.
