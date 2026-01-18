La cercavila de cavalleries de Puig-reig fa lluir una Corrida passada per aigua i que ha acabat abans d'hora
La cercavila, acte central de la festa, s'ha celebrat amb normalitat tot i la plovisca del matí, però les curses de cavalls, rucs i poni de la tarda s'han hagut de suspendre per l'estat en què ha quedat el terreny per tanta aigua
La pluja no ha espantat persones ni animals i això ha fet que Puig-reig hagi celebrat una nova edició de la tradicional cercavila de cavalleries i xarrets, l'acte central de la seva festa de La Corrida. Una quarantena de carruatges i uns 110 cavalls, rucs, mules i ponis han desfilat per l'avinguda Llobregat del municipi berguedà, tot mantenint viva aquesta arrelada tradició lligada a Sant Antoni i els Tres Tombs. Això sí, les curses d'animals de la tarda s'han hagut de suspendre perquè les pluges han deixat impracticable el terreny on s'havien de fer.
De bon matí ja plovisquejava, però això no ha aturat els puig-reigencs, com tampoc als visitants de la comarca i rodalia, a sortir al carrer i gaudir de la festa. Abans de començar amb l'acte central, però, la corporació municipal ha lliurat els estendards a les tres bandereres d'enguany: Carme Rosell ha estat la representant dels cavalls; Francesca Dolla (la Francisqueta), la de les mules; i Aina Pareja, la dels rucs. Amb una il·lusió que es feia palpable, totes tres han presidit l'esperada cercavila que ha començat amb retard.
Amb un recorregut lleugerament modificat per la pluja, a fi d'evitar baixades pronunciades, els més de cent animals han començat a desfilar pel nucli de Puig-reig acompanyats dels seus amos, alguns amb genets a sobre i d'altres estirant carros guarnits al detall. Mentrestant, situats a banda i banda del carrer, els aplegats han contemplat i gaudit de l'acte, en què també han pres part dues bandes musicals, gegants, els templers i representants del pubillatge d'arreu de Catalunya. Si bé l'avinguda es veia plena de gent, el nombre d'assistents ha estat menor que el d'anys anteriors a causa del mal temps.
Fins i tot mossèn Josep Solà i Casals, que ha estat present a la cercavila per beneir tots els participants i els animals com és tradició, s’ha hagut de posar un anorac amb caputxa. Però, tot i la pluja, ha escatxigat tots els presents amb aigua beneïda com un acte de bona fe.
Això sí, no ha faltat el tradicional joc de cintes, original del municipi. Per això tots els genets duien un pal que intentaven encertar dins l'anella que hi penjava. Tot i la dificultat, alguns d'ells n'han sortit victoriosos, però d'altres han fet una mica de trampa i, sense que s'adonés gaire gent, han agafat alguna cinta amb les mans. Un premi igualment merescut, sobretot pels riures que han arrencat entre els assistents.
En un inici s'ha anunciat que per al moment es faria una primera desfilada i, en funció de com evolucionés el temps, se'n faria una altra o no. I malgrat que el cel encara anava deixant anar algunes gotes, hi ha hagut una segona ronda. En aquest cas, però, hi ha hagut menys participació, ja que les pluges han anat a més cap al migdia.
Després de tres dies de festa en què el mal temps ha respectat el programa d'actes, aquest diumenge la festa de La Corrida ha hagut d'acabar abans d'hora. A causa de les precipitacions del cap de setmana, el circuit on s’havien de fer les curses de cavalls, rucs i ponis ha quedat impracticable. Per això, per garantir la seguretat tant dels animals com dels genets, s'han hagut de cancel·lar. Malgrat això, els puig-reigencs i puig-reigenques han reafirmat que això els servirà per prendre's l'edició que ve amb més força i energia.
