Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Lola PalauAgressió a NavàsNevada d'avuiÈric MontesPlans cap de setmanaChatGPT
instagramlinkedin

Diversos cotxes queden atrapats a la carretera de Rasos de Peguera

Les intenses nevades han sorprès alguns conductors que no anaven preparats

Cotxes atrapats a la carretera de Rasos de Peguera

Cotxes atrapats a la carretera de Rasos de Peguera / Projecte 4 Estacions

Núria León

Núria León

Manresa

Dissabte a la tarda, diversos vehicles van quedar atrapats a la part alta de la carretera de Rasos de Peguera, la BV-4243, a causa de les intenses nevades a bona part dels Pirineus. Les difícils condicions meteorològiques es van sumar a la falta de preparació per part dels conductors. Alguns cotxes van quedar immobilitzats per no portar les cadenes obligatòries, mentre que els que les portaven es van acabar trencant durant l'ascens a la muntanya, deixant-los atrapats a la carretera, segons ha explicat a 'Instragram' el Projecte 4 Estacions. En aquesta carretera era obligatori circular amb cadenes des del matí.

Un dels vehicles afectats fins i tot va haver de ser abandonat a la zona, i la situació s'anava complicant a mesura que la neu seguia acumulant-se. La neu obliga a circular amb cadenes a la BV-4031 al Berguedà i al Ripollès, la BV-4243 a Castellar del Riu (Berguedà), la C-13 al Pallars Sobirà, la C-142b a Naut Aran (Vall d'Aran) i la C-147 a Esterri d'Àneu (Pallars Sobirà), la C-28 al Port de la Bonaigua, la C-28z al Pallars Sobirà, la C-462 de la Coma i la Pedra (Solsonès) a Tuixent (Alt Urgell) i la C-563 de Tuixent a Gósol (Berguedà). També la GI-400 a Alp (Cerdanya), l'L-500 del Pont de Suert a la Vall de Boí (Alta Ribagorça), l'L-501 a Boí, l'L-504 de Llavorsí a Tavascan (Pallars Sobirà), l'L-510 entre Tírvia i Àreu (Pallars Sobirà), l'N-230 entre Vilaller (Alta Ribagorça) i Viella i l'N-260 a Alp. A més, estan tallades la BV-4024 al Coll de Pal i l'N-260 al Port del Cantó.

Les autoritats han recomanat extremar les precaucions i utilitzar cadenes, fundes o rodes de neu per aquells que tinguin previst viatjar a zones de muntanya del Pirineu fins, com a mínim, aquest dimecres. Es preveu que les condicions meteorològiques continuïn dificultant el trànsit, per la qual cosa és fonamental seguir les recomanacions de seguretat i adaptar-se a la situació per evitar més incidents a les carreteres de muntanya.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents