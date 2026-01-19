Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Accident d'AdamuzAgressió a NavàsFotomultes a ManresaConsell Comarcal del BagesCorrida de Puig-reigChatGPT
instagramlinkedin

Creen l’Observatori del Berguedà, una nova eina per entendre l’evolució del territori

L'Agència de Desenvolupament posa en marxa una nova plataforma digital que permet analitzar l’evolució demogràfica, econòmica i social de la comarca

L'Agència de Desenvolupament del Berguedà ha creat una nova plataforma digital, l'Observatori del Berguedà

L'Agència de Desenvolupament del Berguedà ha creat una nova plataforma digital, l'Observatori del Berguedà / Arxiu particular

Regió7

Berga

L’Agència de Desenvolupament del Berguedà ha posat en marxa l'Observatori del Berguedà, una nova plataforma digital que permet analitzar, de manera clara, visual i accessible, l’evolució demogràfica, econòmica i social de la comarca.

L’Observatori integra dades oficials i actualitzades dels 31 municipis del Berguedà, provinents d’organismes com l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT), l’Instituto Nacional de Estadística (INE), el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i altres registres públics. Tota aquesta informació ha estat tractada i estructurada per facilitar-ne la lectura, la comparació i l’anàlisi al llarg del temps.

La plataforma integrada dins la web de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, ofereix mapes temàtics, gràfics d’evolució i taules comparatives, que permeten consultar els indicadors tant a escala comarcal com municipal i posar-los en relació amb la mitjana catalana. A més, incorpora filtres temàtics que faciliten una lectura focalitzada segons l’àmbit d’interès, com ara la demografia, el mercat de treball o el teixit productiu.

Segons el president de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, Sebastià Prat, "l’Observatori del Berguedà neix amb la voluntat de posar a l’abast del territori informació rigorosa i entenedora. Disposar de dades clares i accessibles és clau per prendre millors decisions, tant des de l’àmbit públic com privat".

L’eina està pensada per a diferents perfils d’ús. Per a la ciutadania, permet conèixer millor l’evolució del municipi i de la comarca. Per a les empreses i les persones emprenedores, és un recurs per entendre el context econòmic, detectar oportunitats i analitzar el mercat de treball. Per als ajuntaments i agents públics, ofereix una base sòlida per a la planificació i el seguiment de polítiques. I per als centres educatius, esdevé un recurs didàctic per treballar el territori amb dades reals i visuals.

Sebastià Prat destaca també que "l’Observatori no és només una eina de consulta, sinó una base d’informació compartida que reforça la cultura de la presa de decisions basada en dades i contribueix a un Berguedà més cohesionat i amb visió de futur".

Amb aquesta iniciativa, l’Agència de Desenvolupament del Berguedà reforça el seu paper com a node de coneixement territorial i posa en valor les dades com a eina estratègica per al desenvolupament econòmic i social de la comarca.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Gonzalo Bernardos, economista: 'Els hereus de les famílies obreres no paguen l'impost de successions a Espanya
  2. Diversos cotxes queden atrapats a la carretera de Rasos de Peguera
  3. Expectació a la plaça Catalunya de Manresa per la presència d'una grua per treure un cadàver d'un pis
  4. Jordi Viladoms, d'Igualada, guanya el seu setè Dakar com a director esportiu
  5. David Jiménez, advocat expert en herències, adverteix: “Quan tu li entregues els teus béns a un fill has perdut el control”
  6. Arriba a Manresa el punt de venda d’estris de cuina més esperat
  7. Jordi Viladoms, triomfador al Dakar, anuncia que deixa la direcció esportiva de KTM després de deu anys
  8. El propietari que presumeix de no apujar el lloguer: “Ja em sembla molta pasta el que li cobro…”

Un total de 25 restaurants i pastisseries de Manresa reben el Segell QS d’excel·lència en pràctiques higièniques

Un total de 25 restaurants i pastisseries de Manresa reben el Segell QS d’excel·lència en pràctiques higièniques

Les millors imatges del Ball de Gitanes

Les millors imatges del Ball de Gitanes

Creen l’Observatori del Berguedà, una nova eina per entendre l’evolució del territori

Creen l’Observatori del Berguedà, una nova eina per entendre l’evolució del territori

Prop de 500 docents denuncien la Generalitat per exigir el pagament del deute de la meritació dels sexennis

Prop de 500 docents denuncien la Generalitat per exigir el pagament del deute de la meritació dels sexennis

Solsona instal·la el primer desfibril·lador extern automàtic (DEA) a l’exterior, accessible les 24 hores del dia

Solsona instal·la el primer desfibril·lador extern automàtic (DEA) a l’exterior, accessible les 24 hores del dia

Griselda Serret, de l'Avinent, és plata en la mitja marató de marxa del Vendrell i dos bronzes per al CA Igualada en deu quilòmetres

Griselda Serret, de l'Avinent, és plata en la mitja marató de marxa del Vendrell i dos bronzes per al CA Igualada en deu quilòmetres

Crítiques a la direcció de Lledoners per "premiar" amb tabac, teles i trucades els interns més perillosos

Crítiques a la direcció de Lledoners per "premiar" amb tabac, teles i trucades els interns més perillosos

L'episodi de llevantada ha provocat fins dilluns al migdia 41 sortides de Bombers a la Regió Centre

L'episodi de llevantada ha provocat fins dilluns al migdia 41 sortides de Bombers a la Regió Centre
Tracking Pixel Contents