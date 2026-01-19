Creen l’Observatori del Berguedà, una nova eina per entendre l’evolució del territori
L'Agència de Desenvolupament posa en marxa una nova plataforma digital que permet analitzar l’evolució demogràfica, econòmica i social de la comarca
Regió7
L’Agència de Desenvolupament del Berguedà ha posat en marxa l'Observatori del Berguedà, una nova plataforma digital que permet analitzar, de manera clara, visual i accessible, l’evolució demogràfica, econòmica i social de la comarca.
L’Observatori integra dades oficials i actualitzades dels 31 municipis del Berguedà, provinents d’organismes com l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT), l’Instituto Nacional de Estadística (INE), el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i altres registres públics. Tota aquesta informació ha estat tractada i estructurada per facilitar-ne la lectura, la comparació i l’anàlisi al llarg del temps.
La plataforma integrada dins la web de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, ofereix mapes temàtics, gràfics d’evolució i taules comparatives, que permeten consultar els indicadors tant a escala comarcal com municipal i posar-los en relació amb la mitjana catalana. A més, incorpora filtres temàtics que faciliten una lectura focalitzada segons l’àmbit d’interès, com ara la demografia, el mercat de treball o el teixit productiu.
Segons el president de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, Sebastià Prat, "l’Observatori del Berguedà neix amb la voluntat de posar a l’abast del territori informació rigorosa i entenedora. Disposar de dades clares i accessibles és clau per prendre millors decisions, tant des de l’àmbit públic com privat".
L’eina està pensada per a diferents perfils d’ús. Per a la ciutadania, permet conèixer millor l’evolució del municipi i de la comarca. Per a les empreses i les persones emprenedores, és un recurs per entendre el context econòmic, detectar oportunitats i analitzar el mercat de treball. Per als ajuntaments i agents públics, ofereix una base sòlida per a la planificació i el seguiment de polítiques. I per als centres educatius, esdevé un recurs didàctic per treballar el territori amb dades reals i visuals.
Sebastià Prat destaca també que "l’Observatori no és només una eina de consulta, sinó una base d’informació compartida que reforça la cultura de la presa de decisions basada en dades i contribueix a un Berguedà més cohesionat i amb visió de futur".
Amb aquesta iniciativa, l’Agència de Desenvolupament del Berguedà reforça el seu paper com a node de coneixement territorial i posa en valor les dades com a eina estratègica per al desenvolupament econòmic i social de la comarca.
