La gerent de l'Hospital de Berga renuncia al càrrec
Salut Catalunya Central ha acceptat la renúncia d'Antònia Baraldés i obre ara un procés de selecció
L'actual gerent de l'Hospital de Berga, Antònia Baraldés i Farré, deixa el càrrec al qual havia accedit el 2023. El Consell d’Administració de Salut Catalunya Central, entitat pública adscrita al Servei Català de la Salut i responsable de la gestió de l’Hospital de Berga, ha acceptat la renúncia. Al mateix temps, la gerència de la Catalunya Central ha iniciat el procés per rellevar Baraldés.
Fonts del departament a la Catalunya central han explicat que "durant aquest període al davant de l'Hospital, Antònia Baraldés ha exercit la gerència en una etapa de continuïtat i consolidació del projecte de Salut Catalunya Central, contribuint al desenvolupament del model assistencial de l’Hospital de Berga i al treball coordinat amb el territori". I ha afegit que "el Servei Català de la Salut agraeix la tasca realitzada, el compromís i la dedicació mostrats al capdavant de la institució".
Abans del període de Baraldés al davant de l'Hospital, el centre sanitari havia estat dirigit per la gerència de l'ICS a la Catalunya central, que havia assumit projectes de renovació i consolidació del centre. Baraldés va estava al davant del centre quan es va obrir una nova planta de tractament i les noves urgències.
El Consell d’Administració ha afirmat que ara s'obrirà "el procés de selecció per a la provisió de la gerència de Salut Catalunya Central, d’acord amb els procediments establerts pel Servei Català de la Salut".
