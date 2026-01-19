Olvan cou la tradició amb l’arròs de Sant Sebastià, que es farà aquest dimarts
La festa manté el vot de poble amb l’àpat tradicional i una jornada plena d’activitats culturals i participació veïnal
Regió7
Olvan celebra aquest dimarts, 20 de gener, la tradicional festa de Sant Sebastià, un vot de poble que es manté des de l’edat mitjana en agraïment al sant per haver alliberat els habitants del poble de la pesta. Allò que originàriament era un àpat destinat a les persones més necessitades s’ha convertit amb el temps en una festa popular. L’acte central és la cocció de paelles d'arròs per repartir entre tots els assistents. El dinar, per menjar a la plaça o per endur-se a casa, inclou un plat d’arròs, una botifarra, una taronja, pa i vi. Tot i que és gratuït, es demana a tothom que en vulgui gaudir que retiri prèviament els tiquets a l’Ajuntament o als diversos establiments del poble per garantir-ne la ració.
A part de l'arrossada, la jornada comptarà també amb altres activitats. A les 10 del matí s’obrirà un mercat amb diferents parades i a les 11 tindrà lloc la missa cantada per la Coral Estel, que culminarà amb la processó, el cant dels Goigs de Sant Sebastià i l’adoració de la relíquia. A les 12 hi haurà una exhibició de ball en línia i, a les 1 una ballada de sardanes. Després, repartiment de l'arròs. A la tarda, ball amb Jordi Bruch a l’Ateneu d’Olvan. A més, el dia de Sant Sebastià i al llarg de tota la setmana, en horari d’obertura de l’Ajuntament, es podrà visitar una exposició de bicicletes clàssiques del segle XX.
Un dels elements més singulars d'aquesta festa d'Olvan és la seva forta implicació veïnal. La celebració es finança gràcies a les aportacions de particulars i empreses del municipi i rodalia, i són els mateixos veïns els encarregats de preparar l’àpat. La jornada prèvia es dedica a la neteja del peix i a la preparació dels espais, mentre que el mateix 20 de gener, des de primera hora del matí, nombrosos voluntaris s’organitzen per cuinar i repartir l’àpat tradicional.
