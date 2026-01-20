Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Arrenca al Berguedà una nova edició del projecte intergeneracional Veus sàvies, mirades joves

L’objectiu és reduir l’aïllament social i promoure vincles entre persones grans i joves de la comarca. S'han format 13 parelles que compartiran trobades setmanals

El Berguedà ha donat el tret de sortia a la cinquena edició del projecte Veus sàvies, mirades joves, una iniciativa intergeneracional impulsada pel Consell Comarcal i l’Institut Guillem de Berguedà amb l’objectiu de combatre l’edatisme, reduir l’aïllament social i promoure vincles entre persones grans i joves de la comarca.

En l’edició d’enguany s’han format 13 parelles, entre les quals hi participen els alumnes de 2n d’APD (Atenció a les Persones en situació de Dependència) i 1r d’Integració Social, així com persones grans de diferents municipis del Berguedà i centres residencials. Les parelles intergeneracionals compartiran trobades setmanals, en total set, centrades en la conversa, l’escolta i el reconeixement mutu.

La sessió inaugural es va fer divendres 16 de gener. Va comptar amb la participació de la consellera comarcal de Drets Socials, Sílvia Triola, i també es va visitar l’exposició Edatisme zero, que acompanya el projecte com a eina de sensibilització.

El programa està coordinat per Anna Armengou, per les tutores de l’Institut Anna Baró i Anna Coma i per la tècnica comarcal d’envelliment. També compta amb la col·laboració dels referents municipals i de serveis. La cloenda tindrà lloc el dia 13 de març, amb la presentació del vídeo final que recollirà totes les experiències viscudes i servirà com a eina que servirà per combatre l’edatisme.

