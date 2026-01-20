Bagà celebra la primera gala de la Nit de l’Esport per reconèixer el talent esportiu local
Es lliuraran premis a Núria Balaguer, Jan Torrella, Clàudia Pons i als Amics de l’Atletisme de Bagà
Bagà celebrarà aquest dissabte, 24 de gener, la primera edició de la gala de la Nit de l’Esport, un nou esdeveniment que neix amb la voluntat de reconèixer l’esforç, la constància i els valors del teixit esportiu de la vila. L’acte tindrà lloc a les 7 de la tarda al Casal de la Vila i comptarà amb la presència del Secretari General de l’Esport de la Generalitat, Abel Garcia. Es lliuraran guardons a Núria Balaguer, Jan Torrella, Clàudia Pons i als Amics de l’Atletisme de Bagà.
La gala estarà presidida per l’alcalde de Bagà, Lluís Casas, i vol consolidar-se com el punt de trobada anual del món esportiu baganès per refermar el compromís amb l’esport, el foment de l’activitat física i per posar en valor el teixit esportiu de la vila. Durant la vetllada també es projectaran imatges de proves esportives emblemàtiques del municipi, amb l’objectiu de posar en valor la identitat esportiva de Bagà.
Al llarg de l’acte es lliuraran quatre grans guardons que reconeixen tant els èxits assolits durant la darrera temporada com la trajectòria i el treball continuat d’esportistes i entitats locals.
El premi a la millor esportista femenina serà per a Núria Balaguer, esquiadora de muntanya (skimo), en reconeixement al seu talent i esperit de superació en aquesta disciplina.
El guardó a millor esportista masculí distingirà al jove atleta Jan Torrella per la seva trajectòria destacada i els seus mèrits esportius durant l’última temporada.
La gala també retrà homenatge a Clàudia Pons amb el premi a la trajectòria esportiva. Actual seleccionadora espanyola de l’equip femení de futbol sala, Pons serà reconeguda per una vida dedicada a l’esport, marcada per la constància i el compromís amb el municipi de Bagà.
I el premi a l’entitat esportiva serà per a l’associació Amics de l’Atletisme de Bagà, en reconeixement a la seva dilatada tasca en el foment de l’esport base.
Amb aquesta primera gala de la Nit de l’Esport, l’Ajuntament de Bagà vol expressar el seu agraïment a esportistes, entrenadors, famílies i clubs per la seva dedicació i per contribuir a projectar el nom de Bagà dins el panorama esportiu català.
