El Bages i el Berguedà posen les pedalades a la fira del turisme de Madrid
La Diputació de Barcelona porta a Fitur les propostes ciclistes de la Catalunya central i les possibilitats del territori
Regió7
Le Gran Départ del Tour de França 2026, que passarà per la província de Barcelona aquest mes de juliol, serà un dels grans protagonistes de l’estand compartit (Pavelló 7 Estand 7B13) entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de Turisme de Barcelona a la 46a edició de la Fira Internacional de Turisme Fitur, que se celebrarà entre el 21 i el 25 de gener a Madrid. Però aprofitant aquest gran esdeveniment ciclista d'alta competició, la Diputació presenta les possibilitats que ofereixen per als professionals i amateurs d'aquest esport les comarques del Bages i del Berguedà.
Les tres primeres etapes de la prova passaran per la província de Barcelona al juliol, una oportunitat per donar a conèixer l’oferta de cicloturisme, un segment de turisme actiu amb gran recorregut al territori. També serà possible descobrir la petjada de Gaudí a les comarques, les possibilitats d’astroturisme més enllà de l’eclipsi solar deal agost, o la cultura de l’oli, entre altresaltrstes presents a la mostra.
El cicloturisme mou més de 150.000 milions d’euros anuals i, a escala provincial, presenta una despesa mitjana superior a la del turista actiu general, especialment en allotjament i restauració, i una estada més llarga, d’entre 3 i 5 nits. Le Grand Départ, que surt per primera vegada de Barcelona, contribuirà a projectar internacionalment la imatge de les comarques com a territori de referència per a l’esport, el turisme sostenible i la qualitat de vida, tot afavorint la dedesestacionalitzat generant un impacte positiu en comarques amb gran potencial turístic.
El web turístic de la Diputació de Barcelona, Barcelona és molt més, ofereix informació sobre l’extensa xarxa de rutes senyalitzades de la província, amb centenars d’itineraris que cobreixen totes les modalitats —carretera, gravel, BTT, touring i familiar—, concentrades especialment al Vallès, Bages, Osona, Berguedà i Penedès; així com itineraris esportius i clàssics, com ara els ports del Montseny, el Berguedà, el Penedès o les serralades litorals. La demarcació compta amb 83 empreses de lloguer de bicicletes, més de 150 botigues especialitzades i una xarxa creixent d’allotjaments adaptats per a cicloturistes.
Primers quilòmetres de Via Blava a l'Anoia
L’aposta de la Diputació de Barcelona per la bicicleta com a vehicle cap a un turisme sostenible es concreta en diversos projectes. El passat octubre es van inaugurar els primers 19 kilòmetres transitables de la Via Blava Anoia, entre Jorba i La Pobla de Claramunt. El projecte Vies Blaves Barcelona contempla la recuperació d’un total de 250 kilòmetres de camins fluvials naturals per al turisme sostenible, al llarg dels rius Anoia, Llobregat i Cardener. Aquests camins es podran transitar en bicicleta.
D’altra banda, amb el lema “Puja a la bici, fes esport i guanya salut”, la corporació ha impulsat també el Pla de Foment del Ciclisme, dotat amb una inversió de 775.000 euros per refermar el llegat del pas de Le Gran Départ per la província. El pla és el paraigua per millorar i ampliar els circuits urbans, els carrils bici, aparcaments segurs i altres equipaments
Gran afluència de visitants a Fitur
Fitur preveu igualar l’afluència de 255.000 visitants de l’any passat. Més de 10.000 empreses, 967 expositors i 161 països han confirmat la seva participació en aquesta edició, que comptarà amb més d’un centenar de representacions oficials de països i regions.
L’espai de la Destinació Barcelona, compartit per la corporació i Turisme de Barcelona, estarà ubicat al pavelló 7 del Recinte Firal Ifema Madrid (estand 7B-10 Catalunya). Sota el lema “This is Barcelona”, els visitants podran gaudir d’una experiència audiovisual immersiva on descobriran la vida quotidiana als carrers, l’arquitectura modernista, les rutes en bicicleta, els espais naturals o els esdeveniments culturals.
Les etapes
Le Gran Départ 2026 a Barcelona és una oportunitat per descobrir un territori amb una gran oferta turística. La prova, que serà retransmesa a més de 190 països amb un seguiment potencial de prop de 3.500 milions de teleespectadors, arrencarà a Barcelona el dia 4 de juliol, amb una contrarellotge de 19,7 kilòmetres per un circuit urbà.
Dels 63 municipis catalans per on circularà el Tour, 42 pertanyen a la província de Barcelona. La segona etapa, el 5 de juliol, consta de 178 kilòmetres i transcorrerà pel litoral i prelitoral barceloní, amb pas per Vilanova i la Geltrú, Sitges, Castelldefels, Gavà i Molins de Rei, un recorregut que ressegueix un atractiu patrimoni marítim, espais naturals i equipaments com el Parc del Garraf, el Canal Olímpic o la Cripta Güell de Gaudí. L’etapa 3 tindrà lloc el 6 de juliol des de Granollers i transcorrerà pel Vallès Oriental i Osona abans de connectar amb territori francès. És una oportunitat per gaudir del turisme de benestar, la cultura i l’esport a Caldes de Montbui, Vic, Manlleu o Torellò, i conèixer el Parc del Castell de Montesquiu.
Programa de la Diputació de Barcelona a Fitur 2026
La programació de la Diputació de Barcelona a la fira ha estat modificada amb motiu dels tres dies de condol decretats per la Generalitat de Catalunya arran de l’accident ferroviari a Adamuz. L'agenda institucional ha estat anul·lada en senyal de respecte a les víctimes, tot i que es mantenen les presentacions i activitats ordinàries.
L'estand oferirà informació sobre les propostes de cicloturisme, astroturisme i arquitectura modernista de les comarques de Barcelona, entre d'altres.
Dimecres, Tour i cicloturisme
Taula rodona moderada per Quim Vizcaíno, responsable de turisme esportiu a l’Oficina de Màrqueting Turístic de la Diputació de Barcelona, que comptarà amb la participació d’Olga Ábalos (Periodista. Directora de Volata. Revista de cultura ciclista), Jonatan Alemán (Responsable de l’Àmbit de Turisme. Node Garraf), Jon Beunza (CEO de Ziklo Team, S.L.) i Claudio Montefusco (Propietari de Montefusco Cycling).
I dijous serà el dia de l'astroturisme, amb l'observatori de Castelltallat que hi treu el cap. L’eclipsi total solar anunciat per al 12 d’agost ha despertat molta expectació, però la província de Barcelona té moltes més excuses per mirar cap al cel. Maria San Millán, responsable de turisme cultural a l’Oficina de Màrqueting Turístic de la Diputació de Barcelona, moderarà una taula rodona per observar el detall. Hi participaran Leonard Pera (CEO d'Open-Ideas Digitalización & Marketing); Marinel·la Mosquera (fundadora i CEO de Pedratour); Antoni Guntin (director de l’Observatori de Castelltallat i president de l'associació VEGA (Associació per a la Divulgació de l’Astronomia)) i Eduard Berga (director d’enoturisme de Familia Torres).
Presentació Grand Départ del Tour
L'acte inclourà tres taules rodones. El primer bloc porta per títol 'Le Grand Départ Tour de France. Les claus del Tour 2026 a Catalunya'. Seguirà la sessió amb ‘Le Grand Départ Tour de France. Un atractiu turístic’, que comptarà amb la presència d'un dels ciclistes més destacats de la dècada de 1990, Melcior Mauri. Finalment, la taula 'Grand Tour de Catalunya Gravel', posarà el focus sobre els itineraris fora de les rutes convencionals.
Moderada per Maria San Millán, responsable de turisme cultural a l’Oficina de Màrqueting Turístic de la Diputació de Barcelona, i amb participació de Xavier Fornos Sabaté, director del Museu de les Cultures del Vi de Catalunya (VINSEUM, Vilafranca del Penedès); Andreu Bosch Rodoreda, professor universitari i impulsor de la creació del Centre Enoturístic i Arqueològic de Vallmora (Teià); i Marta Membrives Pérez, sommelier i responsable d’enoturisme del Celler Abadal (Santa Maria d’Horta d’Avinyó).
Presentació Oleoturisme
Els participants pintaran una petita obra utilitzant l’oli com a pigment i gaudiran d’un tast d’oli amb xocolata de productors locals. Una experiència sensorial i artística per descobrir l’oli com a expressió del territori. Gemma Belmonte, responsable d’enoturisme i gastronomia a l’Oficina de Màrqueting Turístic de la Diputació de Barcelona, presentarà l’activitat, a càrrec de Tinta i Vi.
Barcelona serà la capital mundial de l’arquitectura en aquest 2026, any en què es commemora el centenari de la mort d’Antoni Gaudí (Any Gaudí). Per donar a tastar un detall de la Barcelona modernista, l’estand oferirà aquest taller obert al públic.
- Arriba a Manresa el punt de venda d’estris de cuina més esperat
- Expectació a la plaça Catalunya de Manresa per la presència d'una grua per treure un cadàver d'un pis
- El propietari que presumeix de no apujar el lloguer: “Ja em sembla molta pasta el que li cobro…”
- Tres cotxes implicats en un accident a l'Eix Transversal a Manresa
- Gonzalo Bernardos, economista: 'Els hereus de les famílies obreres no paguen l'impost de successions a Espanya
- Un funcionari de Lledoners resulta ferit greu en atendre un incendi provocat per un pres de màxim risc
- El ‘monjo vident’, un dels 10 delinqüents més buscats d’Espanya, detingut a Nicaragua per pederàstia
- Terrible accident mortal amb centenars de ferits en descarrilar dos trens a Còrdova