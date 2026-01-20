Climent Vila i Sílvia Mosella, els creadors que han posat Berga al mapa mundial del terror
El premiat Insomnia Hotel combina allotjament, enigmes i misteri en una experiència de sis hores
ACN. Nia Escolà
Quan Climent Vila i Sílvia Mosella van començar a crear experiències de terror immersiu, ho van fer des de la intuïció i les ganes d’explicar històries d’una altra manera. Anys després, el seu projecte, Insomnia Corporation, ha situat Berga entre les grans capitals mundials del sector dels escape room. L’experiència El secret dels Krugger, que es desenvolupa a l’Insomnia Hotel, va ser reconeguda com el quart millor escape room del món als premis internacionals TERPECA, tal com va publicar Regió7. És una proposta que combina enigmes, allotjament, teatre i terror en una experiència de sis hores que, segons els creadors, no té equivalent al país.
Insomnia Hotel (ubicat a l'antic hostal Cal Nen de Berga) és l'únic hotel del país i un dels pocs del món on cada habitació és un escape room diferent. No es tracta només d'un allotjament temàtic, sinó d'una experiència narrativa contínua que comença a la recepció i no s'atura fins a mitjanit. "Des del moment que arribes ja ets dins la història. Tot està ple d'enigmes: per accedir a espais, per descobrir la carta del restaurant o, fins i tot, per fer servir el wifi", explica Vila, que interpreta el recepcionista Sebastián Krugger.
Climent Vila i Sílvia Mosella són pioners del terror immersiu a l’Estat. L’any 2013 ja van impulsar el primer escape room de terror, quan el sector tot just començava a definir-se. L'any 2021, davant l'afluència constant de clients internacionals a Berga, l'equip va detectar una necessitat: no hi havia cap allotjament que prolongués l'experiència. "La gent venia de lluny, feia els escape rooms i no tenia un lloc on dormir que estigués a l'alçada del que havia viscut. D'aquí va sorgir la idea de crear un hotel on l'experiència continués", explica Vila. Fins aleshores, l’activitat acabava un cop finalitzat l’escape room, però els creadors van detectar la necessitat de prolongar la vivència. D’aquí neix la decisió de reconvertir un antic hostal del Berguedà en un hotel on l’experiència fos contínua.
A l’Insomnia Hotel no hi ha espais neutres. Cada habitació és un escape room diferent, totes vinculades a l’univers narratiu de la família Krugger. El relat comença des del moment d’arribada i s’estén per tots els espais, convertint l’hoste en part actiu de la història al llarg de la tarda, el vespre i la nit. L'experiència acull grups d'entre 10 i 14 persones, sovint desconegudes entre elles, que comparteixen una tarda i una nit marcades pels enigmes, un sopar degustació teatralitzat i una experiència de terror nocturna. "És molt important venir sense saber-ne res. No expliquem detalls perquè s'ha de viure", insisteix el creador.
Reserves d'arreu del món i amb mesos d'antelació
El reconeixement internacional ha tingut un fort impacte. "Quan ens van dir que érem el quart millor del món va ser una alegria que no ens imaginàvem. A la gala sortien ciutats com París, Londres o Nova York, i de cop apareix Berga. Encara avui ens costa de creure", comenta Climent Vila.
L’impacte del guardó també s’ha traduït en un augment de la projecció internacional del projecte, "amb reserves de visitans de d'arreu del món fetes amb mesos d’antelació i amb grups que planifiquen viatges sencers per venir aquí". Tot i l'èxit, l'equip defensa que el premi implica també una major exigència. "Un cop et donen un reconeixement així, només tens dues opcions: acomodar-t'hi o demostrar-lo cada dia. Nosaltres volem que cada persona que vingui entengui per què som on som", afirma Vila.
Amb aquesta proposta única, l'Insomnia Hotel no només ha revolucionat el concepte d'allotjament temàtic, sinó que ha convertit Berga en referència mundial del lleure immersiu.
- Arriba a Manresa el punt de venda d’estris de cuina més esperat
- Expectació a la plaça Catalunya de Manresa per la presència d'una grua per treure un cadàver d'un pis
- El propietari que presumeix de no apujar el lloguer: “Ja em sembla molta pasta el que li cobro…”
- Tres cotxes implicats en un accident a l'Eix Transversal a Manresa
- Gonzalo Bernardos, economista: 'Els hereus de les famílies obreres no paguen l'impost de successions a Espanya
- Un funcionari de Lledoners resulta ferit greu en atendre un incendi provocat per un pres de màxim risc
- El ‘monjo vident’, un dels 10 delinqüents més buscats d’Espanya, detingut a Nicaragua per pederàstia
- Terrible accident mortal amb centenars de ferits en descarrilar dos trens a Còrdova