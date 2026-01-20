Gósol estarà almenys fins aquest dimecres sense llum per una incidència provocada per la nevada
L'escola ha hagut de tancar abans d'hora i tot apunta que aquest dimecres tampoc hi haurà classes
La carretera per accedir al poble es troba en bon estat, assegura l'alcalde
A Gósol tenien acumulats uns 30 centímetres de neu aquest dimarts i des de primera hora de la tarda el municipi es troba sense subministrament elèctric ni servei telefònic. Segons ha explicat l’alcalde, Rafel López, es tracta de neu molt pesant que ha afectat algun o alguns cables elèctrics.
De moment encara no s’ha localitzat el punt exacte de l’avaria i no es podrà reparar com a mínim fins aquest dimecres, de manera que no es preveu el restabliment de la llum d'immediat.
Aquesta situació ha obligat, per exemple, a tancar l’escola abans d’hora i tot apunta que aquest dimecres tampoc no hi haurà classes.
Pel que fa a la mobilitat, la carretera per accedir fins a Gósol es troba en bon estat, però circular pels carrers del poble és més complicat a causa de l’acumulació de neu després de cinc dies consecutius de nevades.
Subscriu-te per seguir llegint
- Arriba a Manresa el punt de venda d’estris de cuina més esperat
- Expectació a la plaça Catalunya de Manresa per la presència d'una grua per treure un cadàver d'un pis
- El propietari que presumeix de no apujar el lloguer: “Ja em sembla molta pasta el que li cobro…”
- Tres cotxes implicats en un accident a l'Eix Transversal a Manresa
- Gonzalo Bernardos, economista: 'Els hereus de les famílies obreres no paguen l'impost de successions a Espanya
- Un funcionari de Lledoners resulta ferit greu en atendre un incendi provocat per un pres de màxim risc
- El ‘monjo vident’, un dels 10 delinqüents més buscats d’Espanya, detingut a Nicaragua per pederàstia
- Crítiques a la direcció de Lledoners per 'premiar' amb tabac, teles i trucades els interns més perillosos