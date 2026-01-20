El menor que va atropellar un nen a Avià podria enfrontar-se a 6 anys de reclusió
Aquest dimecres se celebra una vista de conformitat, prèvia a fixar la data per al judici. El nen atropellat segueix amb greus seqüeles
D'un a sis anys de reclusió. I la responsabilitat civil. Aquesta és la pena màxima a la qual pot ser condemnat el jove que va atropellar greument un nen a Avià. I aquesta és la petició que fa l’acusació particular que exerceix la mare del menor.
En el moment dels fets, el conductor del vehicle que va causar l’accident tenia 17 anys, i d'acord amb la legislació penal, els menors de 18 anys no poden ser jutjats d'acord amb les normes generals del Codi Penal, sinó que ho han de ser segons s'estableixi a la legislació específica sobre responsabilitat penal del menor. I en cas de condemna de reclusió, aquesta es faria en centres específics per a menors i no a una presó normal.
Intent d'arribar a un acord
Gairebé un any i mig després de l’atropellament que va trasbalsar Avià, aquest dimecres se celebrarà la vista de conformitat per a intentar arribar a un acord entre les parts, un tràmit habitual abans de marcar una data per al judici. Tot i que, segons ja ha avançat a Regió7 l’advocat Javier Leiva, que representa l’acusació que exerceix la mare de la víctima, aquesta entesa no es produirà per què es tanquen a què així sigui i s’haurà d’anar a judici.
Leiva és un conegut advocat barceloní que, entre altres, va portar la defensa d’una de les parts en el cas de l’accident que va causar la mort al conegut pilot de motos Ángel Nieto.
Així doncs, aquest dimecres al matí, al jutjat de menors número 4 de Barcelona, a la Gran Via de les Corts Catalanes, es marcarà data per a seure al banc dels acusats el jove que va atropellar un nen que estava gaudint de la festa major del poble, a Avià i que aleshores tenia 9 anys. El noi va estar ingressat més d’un any, fins al 20 d’octubre passat, i ara, 16 mesos després de l'accident, aquest nen segueix patint les greus seqüeles que li va deixar aquell atropellament, provocat per un cotxe conduït per un menor d’edat i que es va fer escàpols.
El dia de l'accident
L'accident va tenir lloc el 31 d'agost de 2024, entre la plaça de l'Ajuntament i les atraccions instal·lades, en una zona limitada a 30 km/h que disposa de bandes reductores. Eren tres quarts d’onze de la nit, i un cotxe a gran velocitat va atropellar el nen, que va patir múltiples traumatismes amb parada cardiorespiratòria i va haver de ser reanimat al lloc dels fets. La intervenció de tres doctores i dues infermeres del poble que en aquell moment es trobaven a la zona va ser clau per poder reanimar-lo. En un primer moment va ser traslladat a l'Hospital de Berga, on van estabilitzar-lo, i davant la gravetat de les lesions va ser traslladat a l'Hospital de la Vall d'Hebron, on va ingressar a l'UCI pediàtrica en estat crític.
La detenció del conductor menor es va poder practicar gràcies a la col·laboració d'un veí que, en veure els fets, va agafar el seu vehicle i va perseguir el vehicle que s'escapava fins a poder identificar-ne la matrícula i comunicar-la als Mossos d'Esquadra. Això va permetre que els agents trobessin més tard el cotxe involucrat en l'accident a Cal Rosal i descobrissin que l'autor dels fets era un noi de 17 anys i veí de Sagàs, a qui van arrestar pels delictes de lesions per imprudència greu, conducció temerària i sense carnet.
La Fiscalia, en un primer moment, va proposar imposar-li una mesura cautelar d'internament, però finalment el jutge va decretar la llibertat vigilada amb intervenció terapèutica, considerant que no hi havia risc de reincidència i que el menor comptava amb el suport familiar per garantir que no es repetissin els fets.
Tanmateix, la Fiscalia, així com la família del menor, van presentar un recurs d'apel·lació a l'Audiència de Barcelona per demanar l'ingrés del conductor en un centre de menors argumentant la gravetat dels fets i el fet que segons diversos testimonis es va tornar a posar a conduir després d'haver provocat el tràgic accident, i sense tenir ni l’edat ni, òbviament, el carnet.
