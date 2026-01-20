Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La nevada deixa mig metre de neu als Rasos de Peguera: "No nevava tant des del temporal Glòria"

Quatre vehicles que volien accedir a l'antiga estació d'esquí berguedana s'han quedat bloquejats a la carretera i han hagut de ser rescatats pels Bombers

El guarda del refugi de Rasos de Peguera, Xevi Generó, retira la neu acumulada de la zona

El guarda del refugi de Rasos de Peguera, Xevi Generó, retira la neu acumulada de la zona / ALBERT OBRADORS

Laura Serrat

Laura Serrat

Manresa

La nevada d’aquest dimarts ha deixat completament emblanquinada l’antiga estació d'esquí dels Rasos de Peguera, al Berguedà. Entre dilluns a la nit i dimarts a la tarda, s’hi han acumulat fins a 50 centímetres de neu nova, que se sumen a la ja existent. En alguns punts, el gruix total arriba fins al metre, després dels diferents episodis de nevades registrats durant aquesta temporada. De fet, aquesta tarda, els Bombers s'han activat per quatre vehicles que s'han quedat bloquejats per la neu en intentar accedir a l'estació.

"Feia molts anys que no vèiem una nevada com aquesta", assegura el guarda del refugi de muntanya dels Rasos de Peguera, Xevi Generó, que qualifica la situació d’"extraordinària". L’última vegada que recorda una acumulació similar va ser durant el temporal Glòria, el gener del 2020. Les nevades del pont de la Puríssima, de Nadal, de Reis i les d’aquests darrers dies han contribuït a "una acumulació de neu excepcional" i aquesta situació ha obligat el personal del refugi a treballar per retirar la neu dels accessos i de l’entrada de l’equipament.

La neu ha emblanquinat el paisatge de l'antiga estació d'esquí

La neu ha emblanquinat el paisatge de l'antiga estació d'esquí / ALBERT OBRADORS

Generó explica que un dels efectes immediats de les darreres nevades ha estat una major afluència de visitants, especialment els caps de setmana. "Aquesta temporada, són molts més els esportistes que fan nit al refugi per practicar activitats com les raquetes de neu o l’esquí de muntanya, així com les famílies i excursionistes que s’hi acosten per gaudir del paisatge i dels trineus", destaca.

Tot i això, adverteix que la desconeixença sobre els serveis que ofereix l’antiga estació i els "pocs recursos" per regular els accessos provoquen sovint "situacions de col·lapse". "Els caps de setmana, hi ha problemes per aparcar quan la zona s’omple de gent", lamenta.

De fet, el guarda ha explicat a través de les xarxes socials algunes situacions insòlites que han viscut aquests dies. Una d’elles va tenir lloc de nit, quan una furgoneta amb cadenes pujava per la carretera dels Rasos de Peguera i es va trobar un cotxe aturat davant del refugi, col·locat perpendicularment a la via, amb els llums encesos cap a la muntanya per il·luminar les persones que estaven esquiant.

En una altra ocasió, en plena llevantada, Generó es va trobar un vehicle aparcat enmig de la carretera. Els ocupants van justificar-ho assegurant que en aquell moment "no circulava ningú" i que només havien aturat el cotxe per passejar el gos una estona. En aquest sentit, denuncia la falta de consciència d'alguns usuaris sobre com respectar la muntanya i les persones que hi viuen.

