La nevada deixa mig metre de neu als Rasos de Peguera: "No nevava tant des del temporal Glòria"
Quatre vehicles que volien accedir a l'antiga estació d'esquí berguedana s'han quedat bloquejats a la carretera i han hagut de ser rescatats pels Bombers
La nevada d’aquest dimarts ha deixat completament emblanquinada l’antiga estació d'esquí dels Rasos de Peguera, al Berguedà. Entre dilluns a la nit i dimarts a la tarda, s’hi han acumulat fins a 50 centímetres de neu nova, que se sumen a la ja existent. En alguns punts, el gruix total arriba fins al metre, després dels diferents episodis de nevades registrats durant aquesta temporada. De fet, aquesta tarda, els Bombers s'han activat per quatre vehicles que s'han quedat bloquejats per la neu en intentar accedir a l'estació.
"Feia molts anys que no vèiem una nevada com aquesta", assegura el guarda del refugi de muntanya dels Rasos de Peguera, Xevi Generó, que qualifica la situació d’"extraordinària". L’última vegada que recorda una acumulació similar va ser durant el temporal Glòria, el gener del 2020. Les nevades del pont de la Puríssima, de Nadal, de Reis i les d’aquests darrers dies han contribuït a "una acumulació de neu excepcional" i aquesta situació ha obligat el personal del refugi a treballar per retirar la neu dels accessos i de l’entrada de l’equipament.
Generó explica que un dels efectes immediats de les darreres nevades ha estat una major afluència de visitants, especialment els caps de setmana. "Aquesta temporada, són molts més els esportistes que fan nit al refugi per practicar activitats com les raquetes de neu o l’esquí de muntanya, així com les famílies i excursionistes que s’hi acosten per gaudir del paisatge i dels trineus", destaca.
Tot i això, adverteix que la desconeixença sobre els serveis que ofereix l’antiga estació i els "pocs recursos" per regular els accessos provoquen sovint "situacions de col·lapse". "Els caps de setmana, hi ha problemes per aparcar quan la zona s’omple de gent", lamenta.
De fet, el guarda ha explicat a través de les xarxes socials algunes situacions insòlites que han viscut aquests dies. Una d’elles va tenir lloc de nit, quan una furgoneta amb cadenes pujava per la carretera dels Rasos de Peguera i es va trobar un cotxe aturat davant del refugi, col·locat perpendicularment a la via, amb els llums encesos cap a la muntanya per il·luminar les persones que estaven esquiant.
En una altra ocasió, en plena llevantada, Generó es va trobar un vehicle aparcat enmig de la carretera. Els ocupants van justificar-ho assegurant que en aquell moment "no circulava ningú" i que només havien aturat el cotxe per passejar el gos una estona. En aquest sentit, denuncia la falta de consciència d'alguns usuaris sobre com respectar la muntanya i les persones que hi viuen.
Subscriu-te per seguir llegint
- Arriba a Manresa el punt de venda d’estris de cuina més esperat
- Expectació a la plaça Catalunya de Manresa per la presència d'una grua per treure un cadàver d'un pis
- El propietari que presumeix de no apujar el lloguer: “Ja em sembla molta pasta el que li cobro…”
- Tres cotxes implicats en un accident a l'Eix Transversal a Manresa
- Gonzalo Bernardos, economista: 'Els hereus de les famílies obreres no paguen l'impost de successions a Espanya
- Un funcionari de Lledoners resulta ferit greu en atendre un incendi provocat per un pres de màxim risc
- El ‘monjo vident’, un dels 10 delinqüents més buscats d’Espanya, detingut a Nicaragua per pederàstia
- Terrible accident mortal amb centenars de ferits en descarrilar dos trens a Còrdova