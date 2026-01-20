Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Olvan reparteix unes 1.400 racions de paella per Sant Sebastià malgrat la pluja

El mal temps impedeix muntar taules i cadires a la plaça i tots els assistents s'han emportat el menú que s'ha servit en envasos compostables d’un sol ús

Veure Galeria

Olvan serveix unes 1.400 racions d'arròs, en fotos / Anna Costa

Anna Costa

Anna Costa

Olvan

Olvan ha celebrat aquest dimarts sant Sebastià amb el repartiment d’unes 1.400 racions de paella, en una jornada marcada per la pluja del matí però amb una bona resposta de veïns i visitants, que han fet cua per degustar l'arròs. Abans de començar-lo a servir, mossèn Marc Majà, de Solsona, n’ha fet la benedicció, després de la benvinguda institucional de l’alcalde d’Olvan, Sebastià Prat.

L’arrossada s’ha elaborat amb 7 paelles de 200 racions cadascuna. Eren paelles mixtes, amb 20 quilos d’arròs per paella i una combinació de costella de porc, conill, pollastre, gambes, escamarlans, musclos i sípia, tot cuinat amb caldo de Casabella Natura. Els cuiners Lluís Boixader i Anna Fornell han tornat a portar la batuta, amb el suport de nombrosos voluntaris del poble.

La jornada també ha servit per estrenar la nova cuina del Sindicat, un espai rehabilitat i més ampli que ha facilitat l’organització i la feina. Tot i això, la pluja d’aquest dimarts al matí ha obligat a modificar el desenvolupament de la festa. D'una banda, no s’han pogut muntar taules i cadires a la plaça de Sant Sebastià per dinar-hi i tots els assistents s'han emportat el menú que s'ha servit en envasos compostables d’un sol ús. D'altra banda, el mercat de productes alimentaris i artesanals ha comptat amb menys parades de les previstes, les sardanes s’han traslladat a l’església en format concert i s’ha suspès el ball en línia.

La xifra de racions que s'han servit aquest any ha estat una mica inferior a la de l’edició passada, que van ser 1.600, i queda més lluny de les més de 2.000 que es reparteixen quan la festa de Sant Sebastià (20 de gener) s’escau en cap de setmana. Amb tot, l’alcalde d'Olvan, Sebastià Prat, ha remarcat que, encara que no plogui, "el dimarts acostuma a ser el dia més fluix de la setmana" i ha posat en valor la implicació del poble, clau perquè la celebració de sant Sebastià (festiu al poble) sigui un èxit any rere any.

La festa de Sant Sebastià manté viu el tradicional vot de poble d’Olvan, en agraïment al sant per haver alliberat els habitants de la pesta a l’edat mitjana. D’aquell antic àpat per als pobres n’ha derivat l’actual arrossada popular, gratuïta i finançada gràcies a l’acapte casa per casa per casa.

