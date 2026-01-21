La Baells ha hagut de desembassar els darrers dies a causa de les pluges abundants
L'Agència Catalana de l'Aigua considera que la gestió que s'ha fet als embassaments ha evitat problemes a la part mitja i inferior dels rius
Els pantans del Llobregat i Cardener havien quedat exclosos dels desembassaments que havia previst l'Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per evitar que s'omplissin en excés durant el darrer episodi de pluges. Però, finalment, la importància de les precipitacions també va aconsellar alliberar més aigua de la que entrava a la Baells, entre els dies 15 i 19 de gener. Fonts de l'ACA han indicat que l'alliberament d'aigua de manera controlada i en diferents dies ha evitat inundacions en els trams mitjà i final de rius com el Ter o el Llobregat.
"L’objectiu d’aquesta mesura -han explicat les mateixes fonts- va consistir a augmentar el resguard en els embassaments amb volums més alts, per així assumir l’aigua que entri des de les capçaleres dels rius, sense que això suposi una pèrdua de recurs. Els embassaments del sistema Ter varen arribar a alliberar fins a 75 m³/s; la Baells, al Llobregat, va arribar als 10 m³/s; Darnius Boadella, als 10 m³/s i Foix, als 3 m³/s". Això ha permès "una òptima regulació de volums en els darrers dies". Només Siurana i Riudecanyes han guanyat reserves de manera significativa.
La Baells, abans d'aquest episodi de pluges es trobava al 85% i ara ha pujat només lleugerament, fins al 87,77%. La reserva actual és del 95,422 hm³. El pantà de la Llosa del Cavall i el de Sant Ponç també han guanyat volum d'aigua, però també han quedat per sota del 90%. Al de la Llosa del Cavall el volum embassat és de 62,04 hm³, el que suposa tenir el nivell a un 86,696%, i a Sant Ponç les xifres són de 21,696 hm³ i un 88,882% d'ocupació de la capacitat total.
La pluja d'aquests dies també es fa visible en l'abundància d'aigua que hi ha en els trams alts de rius i rierols. A la Pobla de Lillet, per exemple, el Llobregat omple tota la llera i té un nivell alt, sense causa problemes. A no massa distància, el riu Bastareny (al terme de Gisclareny) oferia uns salts d'aigua molt importants i poc habituals.
Evitar majors cabals alts en els trams mitjans i baixos
Aquests valors, a partir de dilluns, 19 de gener, es varen començar a reduir, arran de l’arribada de les pluges. En aquest sentit, en el sistema Ter va baixar progressivament dels 75 als 5 m³/s, en el Llobregat dels 10 fins als 5 m³/s, a Darnius Boadella dels 5 fins als 1,8 m³/s. Les úniques excepcions són l’embassament de Foix, on s’alliberen 3 m³/s per tenir així suficient resguard i Siurana i Riudecanyes, que fins ara es trobaven en una situació de volums baixos.
"Aquesta mesura ha permès no incrementar més els cabals dels trams mitjans i baixos, arran de les abundants pluges registrades en les darreres hores, evitant així crescudes que podrien haver estat molt més alts. Fins a les 14 h d’ahir 20 de gener, la gestió dels embassaments han permès evitar l’increment de cabal aigua avall de la seva ubicació de, com a mínim, 400 m³/s en el Ter i 90 m³/s en la Muga", han explicat fonts de l'ACA.
