Els Comuns demanen actuacions urgents per millorar la seguretat de la C-16 al pas per Cercs
El grup ha presentat una proposta de resolució al Parlament per millorar punts negres d’una via clau per a la mobilitat
El grup parlamentari dels Comuns ha presentat al Parlament de Catalunya una proposta de resolució per reclamar actuacions urgents de millora de la seguretat viària a la carretera C-16 (Eix del Llobregat) al seu pas per Cercs. La iniciativa posa el focus en dos trams especialment conflictius, situats als punts quilomètrics 101 i 106,9, on s’ha detectat una elevada concentració d’accidents greus.
Els Comuns recorden que l’Eix del Llobregat és una infraestructura viària clau per a la mobilitat i el seu pas per municipis amb una orografia complexa, com és el cas de Cercs, requereix, segons assenyalen, unes condicions de seguretat viària especialment acurades. Segons exposen els diputats David Cid i Lluís Mijoler, el traçat d’aquest sector de la C-16 al Berguedà combina factors de risc com sortides de túnel, pendents pronunciats, canvis de secció i revolts que poden afavorir pèrdues de control dels vehicles, especialment en sentit sud. Aquesta configuració ha provocat, en alguns casos, invasions del carril contrari i un augment del risc de xocs frontals.
La proposta insta el Govern a dur a terme una anàlisi tècnica detallada de la sinistralitat en aquest tram de la C-16 i a executar, amb caràcter prioritari, actuacions concretes de millora de la seguretat. Entre les mesures plantejades hi ha la prolongació dels sistemes de separació física entre els dos sentits de circulació, el reforç de la senyalització vertical i horitzontal, l’aplicació de paviments antilliscants i un manteniment preventiu continuat de la via.
Els Comuns també reclamen una major coordinació entre el Departament de Territori i el Servei Català de Trànsit per reforçar el control de la velocitat i la vigilància viària en aquests punts, així com el compromís del Govern d’informar el Parlament, en un termini màxim de sis mesos, de les actuacions fetes i del seu impacte en la reducció de la sinistralitat.
La iniciativa fixa igualment un calendari de seguiment i demana que el Govern informi el Parlament de Catalunya, en un termini màxim de sis mesos, de les actuacions executades i de les que tingui previstes a la C-16 al seu pas per Cercs, amb una referència específica als punts quilomètrics 101 i 106,9, així com de la seva incidència en la reducció dels accidents.
A més, la resolució planteja revisar tots els punts amb accidents a la C-16 entre Berga i Bagà dels darrers tres anys, per valorar si cal aplicar mesures similars en altres trams del Berguedà. Els impulsors de la proposta remarquen que, més enllà del debat sobre grans actuacions estructurals a la via, cal garantir mesures immediates que millorin la seguretat en els punts més conflictius.
- Un cotxe de la policia atropella accidentalment una dona mentre feia un servei urgent
- Un mort i una quinzena de ferits en el xoc d'un tren de l'R4 contra un mur de contenció caigut sobre la via a Gelida
- Roben a autobusos estacionats a l'estació de Manresa
- La Seu d'Urgell es queda sense escorxador i diversos ramaders es veuen abocats a fer desplaçaments d'uns 100 quilòmetres
- La llevantada deixa Gósol sense llum, fa caure dues grans roques a Bagà i porta més de 50 centímetres de neu nova
- Crítiques a la direcció de Lledoners per 'premiar' amb tabac, teles i trucades els interns més perillosos
- La família del nen atropellat a Avià rebutja un acord amb l'acusat
- La nevada deixa mig metre de neu als Rasos de Peguera: 'No nevava tant des del temporal Glòria