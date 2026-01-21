El judici pel greu atropellament a un menor a Avià es farà el dia de Sant Jordi a Barcelona
Tal i com s'esperava, no hi ha hagut acord en la vista de conformitat que s'ha celebrat aquest dimecres a Barcelona
ACN
Tal com ja va avançar a Regió7 l'advocat de la mare de la víctima, el barceloní Javier Leiva, no hi ha hagut acord. El jove acusat d'atropellar un menor de 9 anys a Avià el 31 d'agost del 2024 i fugir serà jutjat per un tribunal de menors el 23 d'abril. Aquest dimecres s'ha celebrat la vista de conformitat al Jutjat de Menors 4 de Barcelona, el mateix que veurà la causa. La família de la víctima, que encara pateix seqüeles greus després de més d'un any i mig, no ha acceptat un acord. Tal com ja va avançar a aquest diari, el seu advocat, Javier Leiva, que exerceix d'acusació particular, demanarà la pena màxima de 6 anys de reclusió i 5 anys més de llibertat vigilada, al marge de la responsabilitat civil, que es tramitarà per una altra via. En tenir 17 anys en el moment dels fets, no pot ser jutjat pel Codi Penal i, en cas de ser condemnat, hauria d'ingressar a un centre per a menors. Per cert que Leiva és conegut per haver representat una de les parts en el cas per l'atropellament mortal del motociclista Ángel Nieto, el juliol de 2017 a Eivissa.
L'accident es va produir la nit del 31 d'agost del 2024 durant la festa major del poble. L'avís es va rebre a les 22.48 hores a l'avinguda Pau Casals, entre la plaça de l'Ajuntament i les atraccions, en una zona limitada a 30 km/h. El cotxe que conduïa l'acusat va envestir el nen i va fugir del lloc dels fets. Gràcies a un testimoni, que va memoritzar la matrícula del vehicle, els Mossos van poder localitzar-lo a la zona de Cal Rosal, a Berga, a uns 5 quilòmetres. Els agents van arrestar el conductor pels delictes de lesions per imprudència greu, conducció temerària i sense carnet. També van buscar dos joves més del grup d’amics que estaven al vehicle. La policia els va agafar declaració i van poder quedar en llibertat i sense càrrecs.
Tres ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) es van desplaçar al lloc de l'accident i van evacuar el nen de 9 anys inicialment a l'Hospital de Berga -on va ser estabilitzat- i posteriorment a l'Hospital de la Vall d'Hebron, on va ingressar a l'UCI pediàtrica.
El conductor, que no tenia carnet perquè no tenia l'edat, va passar a disposició de la Fiscalia de Menors a Berga. Finalment, el Jutjat de Menors 4 de Barcelona va decretar llibertat vigilada i la intervenció terapèutica d'un psicòleg.
La família de la víctima va presentar el novembre del 2024 un recurs d'apel·lació contra la llibertat del jove per un tema de "seguretat pública" i "risc evident de reiteració delictiva". Denunciaven que seguia conduint sense carnet per la zona. Per això, demanaven el seu ingrés a un centre de menors per la gravetat dels fets.
