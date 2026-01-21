Les protestes dels pagesos a la C-16 van deixar sense internet i telèfon una part del Berguedà
Diversos pobles de l'Alt Berguedà es van quedar sense servei durant gaiebé tot el dissabte dia 10 de gener
Les protestes del pagesos contra el pacte entre la Unió Europea i el MercoSur van deixar marca en l'asfalt de la C-16 a Olvan. Després de cinc dies i quatre nits de tractors aturats i de concentració continuada d’agricultors i ramaders que van instal·lar punts de foc per escalfar-se i van dur a terme diverses accions reivindicatives, el ferm de la carretera va quedar seriosament afectat.
I amb ell, el pericó que transporta la línia de la XOC, la Xarxa Oberta de Catalunya, una empresa que actua com a operador de telecomunicacions a Catalunya, i que va crear-se per desenvolupar la connexió amb fibra òptica de la Generalitat i per a oferir l'excedent de la connectivitat amb fibra al mercat majorista. I aquí és on entren empreses com Berguedà Telecom o Connecta't, que van veure que es quedaven sense internet per a poder subministrar als seus clients.
Poblacions com Olvan, La Nou, La Pobla de Lillet, Gósol, Saldes o Casserres es van quear sense servei. Com a mínim, aquells clients que depenen d'aquestes empreses, com és el cas de l'Ajuntament de Gósol, que va donar l'alarma a través de les seves xarxes socials.
A més a més, encara que els tècnics de Tradia van acudir al lloc de la incidència, es van trobar que els Mossos no els van deixar treballar, mentre documentaven les destrosses causades a la via per a la seva investigació. Això encara va augmentar el temps d'espera per a una reparació que no va arribar fins ben entrada la nit del dissabte 10 al diumenge 11 de gener.
- Un cotxe de la policia atropella accidentalment una dona mentre feia un servei urgent
- Un mort i una quinzena de ferits en el xoc d'un tren de l'R4 contra un mur de contenció caigut sobre la via a Gelida
- Roben a autobusos estacionats a l'estació de Manresa
- La Seu d'Urgell es queda sense escorxador i diversos ramaders es veuen abocats a fer desplaçaments d'uns 100 quilòmetres
- La llevantada deixa Gósol sense llum, fa caure dues grans roques a Bagà i porta més de 50 centímetres de neu nova
- La nevada deixa mig metre de neu als Rasos de Peguera: 'No nevava tant des del temporal Glòria
- Crítiques a la direcció de Lledoners per 'premiar' amb tabac, teles i trucades els interns més perillosos
- La família del nen atropellat a Avià rebutja un acord amb l'acusat