La rua del Carnaval de Berga pren mesures per guanyar fluïdesa
Berga es posa en mode rodatge per viure un carnaval de pel·lícula, del 7 al 18 de febrer, amb Thelma i Louise com a reines de la festa
La rua de comparses i carrosses del dissabte 14 de febrer torn serà el plat fort del Carnaval de Berga, amb canvis organitzatius pensats per millorar la fluïdesa de la desfilada.
El carnaval d'enguany, que se celebrarà del 7 al 18 de febrer amb propostes diverses, tindrà com a fil conductor el cinema i no hi faltarà glamur, espectacle, competició i personatges icònics. Les encarregades de presidir-ho tot seran dues reines, inspirades en Thelma i Louise, el mític duet del cinema dels noranta. "Intentaran trobar la seva llibertat", ha avançat Angelina Vilella, una de les ànimes de l’organització, en referència a l’esperit rebel i transgressor que vol impregnar el carnaval.
Vídeos promocionals amb més premis
El primer acte serà el dissabte 7 de febrer amb el concurs de vídeos promocionals de les colles, que aquest any augmenta els premis. A banda del premi habitual de 300 euros al millor vídeo, que aporta l’Ajuntament de Berga, s’hi sumen dos guardons més: 150 euros a la millor interpretació, patrocinat per Televisió del Berguedà, i 150 euros al millor guió, cortesia de Berga Comercial. Els premis es lliuraran en forma de vals per gastar als comerços associats.
La regidora de Festes, Ermínia Altarriba, ha justificat aquesta ampliació de premis per "la qualitat dels vídeos presentats i les dificultats del jurat per atorgar un únic premi". Les colles que vulguin participar-hi hauran d’omplir un formulari del web ajberga.cat abans del 2 de febrer. La jornada es completarà amb sopar, projeccions i música.
Rua amb horaris estrictes
A la rua de comparses i carrosses s’hi esperen més d’una vintena de colles, que competiran en les categories de millor carrossa, millor animació i millor comparsa. Es mantindrà el recorregut circular dels últims anys —carrer del Roser, plaça de la Creu, passeig de la Pau i carretera de Sant Fruitós— amb jurat itinerant i jurat estàtic. Però hi haurà una novetat clau: un horari molt estricte per a l’accés de les carrosses, que hauran d’estar col·locades al seu lloc dins el recorregut entre les 2 del migdia i 2/4 de 4 de la tarda.
Qui arribi tard quedarà automàticament desqualificat. La rua començarà a 2/4 de 5 de la tarda. Ermínia Altarriba ha argumentat el perquè de la mesura: "L’any passat ens vam trobar que moltes comparses van arribar tard i es van incorporar a la rua, fet que va produir un tap al carrer del Roser, i això va fer que moltes comparses quedessin aturades a la carretera de Sant Fruitós durant gairebé una hora".
Ball dels Cornuts
El veredicte dels premis es farà públic durant el Ball dels Cornuts de la nit al pavelló Vell. Abans, a partir de les 8 hi haurà sopar popular. Els tiquets es podran comprar al web casamitjanafood.com de l’1 al 12 de febrer, i les comparses podran reservar espais per seure juntes. La nit acabarà amb l’actuació del grup Blú Versions, amb músics de la zona, i una sessió del PD Toni Malé, discjòquei ja inseparable del carnaval berguedà.
Andròmines, mascotes i carnaval infantil
La programació manté els actes tradicionals i consolida propostes que ja s’han guanyat un lloc propi, com la baixada d’andròmines i trastos diversos, el divendres 13 de febrer a les 6 de la tarda de la plaça Sant Joan fins al portal de Sallagosa, amb casc obligatori i animació de la xaranga Entrompats Band. Cal inscripció prèvia. Prèviament, el dissabte 31 de gener, a l’Espai Jove, s’hi farà un taller de construcció d’andròmines.
El dissabte 14 de febrer al matí es farà el concurs de plantes i mascotes disfressades i el pregó de les reines. I, d'altra banda, el diumenge dia 15 a la tarda hi haurà carnaval infantil amb berenar i espectacle familiar Lali Dance Factory a pavelló.
20 anys de la guerra de la farina
Diumenge dia 15 al matí, la plaça de Sant Pere tornarà a ser l’escenari de la guerra de la farina, que aquest any celebra una efemèride especial: 20 anys de la seva recuperació. El general carlí, David Tristany, ha recordat que "la Guerra de la Farina s’havia celebrat als anys vuitanta, però hi va haver un període d’impàs. L’any 2006 la Bauma dels Encantats la va recuperar", i ha fet una crida a la participació: "Ens faria molta il·lusió que fos una guerra molt participada i, per això, convidem tothom a escollir bàndol, carlí o liberal i llençar bombes de farina".
Enterrament de la sardina
El Carnaval de Berga abaixarà el teló el dimecres de Cendra amb la vetlla i l’enterrament de la sardina, la lectura del testament i el concurs de ploraners i ploraneres. Angelina Vilella ha defensat l’acte com "un dels més originals i divertits del carnaval, tot i que costa trobar gent que hi participi", i ha fet una crida directa a trobar "vídues i vidus que vulguin disfressar-se de dol i plorar molt". La festa es tancarà amb la crema de les reines carnestoltes i la sardinada popular a la plaça del Forn.
El programa d'actes inclou mesures per garantir festes segures i saludables, amb punts d’aigua, fruita, Punt Lila i còctels sense alcohol. La imatge gràfica del cartell d'enguany és obra de la il·lustradora berguedana Mar Guixé, que ha recreat el cartell com si fossin pòsters de cinema.
- Un mort i una quinzena de ferits en el xoc d'un tren de l'R4 contra un mur de contenció caigut sobre la via a Gelida
- Un cotxe de la policia atropella accidentalment una dona mentre feia un servei urgent
- Roben a autobusos estacionats a l'estació de Manresa
- La nevada deixa mig metre de neu als Rasos de Peguera: 'No nevava tant des del temporal Glòria
- La Seu d'Urgell es queda sense escorxador i diversos ramaders es veuen abocats a fer desplaçaments d'uns 100 quilòmetres
- La llevantada deixa Gósol sense llum, fa caure dues grans roques a Bagà i porta més de 50 centímetres de neu nova
- Crítiques a la direcció de Lledoners per 'premiar' amb tabac, teles i trucades els interns més perillosos
- La família del nen atropellat a Avià rebutja un acord amb l'acusat