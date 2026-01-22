Aleix Serra, meteoròleg: "El gruix de neu podria batre récords aquest hivern al Prepirineu"
Queda molta temporada, i es podria superar el màxim de neu acumulada en 22 anys, que va ser de 234 cm l'abril de 2018
La llevantada d'aquest dilluns i dimarts ha deixat importants gruixos de neu nova a tota la franja pirinenca, i les previsions diuen que aquests dies que venen les precipitacions en forma de neu no s'aturaran. Una nevada que també ha arribat al Prepirineu, i que podria significar que s'acabés la temporada hivernal amb gruixos d'autèntic rècord, tal com certificava en les seves xarxes socials l'Aleix Serra Uró, meteoròleg del Meteocat i regidor de l'Ajuntament de Berga.
La xifra a superar són els 234 centímetres de neu que es van assolir el mes d'abril de 2018. El gruix que mesura ara l'estació automàtica del servei Meteorològic de Catalunya al Cadí Nord, situada a 2.143 m d'altitud, ha augmentat 104 cm de divendres a dimarts. Això fa que, a hores d'ara, hi hagi acumulat un gruix de 172 centímetres de neu al Cadí Nord. Tot i que en les pròximes hores reduirà una mica, "per què es compactarà", aquest mateix cap de setmana ja torna a haver-hi previsió de nevades. Per a Serra, això no vol dir res, ja que altres anys ha nevat molt, però després s'han aturat les precipitacions de cop. Com va passar el 2006 que al gener hi havia 174 centímetres, però ja no va nevar més.
De fet, "cada punt té la seva pròpia característica". En alguns s'acumula molt, com és el cas del Cadí Nord, i en altres no tant. Aquestes nevades han deixat poca neu a 1500 meres, un mig metre fins a 1900 i un bon tou a partir d'aquí. Per exemple, les nevades de l'últim mes han acumulat prop d'un metre de neu a les obagues dels Rasos de Peguera (1.900 m) i probablement no n'hi havia tanta des del febrer de 2018. El gener de 2020 (temporal Glòria) també va nevar molt, però la cota va ser més alta i el gruix menor.
Segons el meteoròleg, en declaracions a Regió7, "els gruixos de neu nova d'un metre no són gens menyspreables, i menys al Prepirineu, on són estranys de veure". Per exemple, les últimes dades d'aquesta estació del Cadí amb precipitacions de més de 100 cm van ser el gener de 2020 i el gener de 2006.
La llevantada hi ha ajudat, malgrat que ara tornen els fronts atlàntics. Segons Serra, "venim d'un Nadal i Sant esteve molt actius, i ara ens esperen un gener - febrer molt dinàmics". L'hivern, en general, està sent "molt nivós, no fred, però sí molt nivós. I encara queda molta temporada. O sigui que, si les previsions aquest 2026 parlen d'un principi d'any més inestable, i tenint en compte que el "fort de les precipitacions (quan es produeix) acostuma a ser el març o l'abril, el rècord de 234 centímetres el mes d'abril de 2018 podria estar a punt de ser superat.
