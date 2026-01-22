Gironella reivindica la memòria històrica amb una setmana d’actes per recordar les víctimes de l’Holocaust
La Setmana de la Memòria Històrica se celebrarà del 26 de gener a l’1 de febrer amb xerrades, actes institucionals, teatre, cinema i visites històriques
Regió7
Gironella acollirà, del 26 de gener a l’1 de febrer, una nova edició de la Setmana de la Memòria Històrica, coincidint amb el Dia Internacional de l’Holocaust i la Prevenció de Crims contra la Humanitat. La iniciativa està organitzada per l’Ajuntament de Gironella, conjuntament amb l’Institut Pere Fontdevila i diverses entitats vinculades a la memòria històrica i democràtica.
La programació aplega una desena d’actes, alguns adreçats a l’alumnat de l’Institut Pere Fontdevila i d’altres oberts al conjunt de la ciutadania. Arrencarà dilluns, 26 de gener, amb la xerrada de Ramon Soler, L’infern de Mauthausen, a les 9 del matí a la sala d’actes de l’Institut. El mateix dia, a les 12, es projectarà l’audiovisual d’Amical Mauthausen Carretera a Gusen, també a la sala d’actes de l’Institut, en un acte obert al públic.
L’acte central tindrà lloc dimarts 27 de gener, coincidint amb el Dia Internacional en memòria de les víctimes de l’Holocaust. A les 9 del matí, Assumpta Montellà oferirà la xerrada Exili i maternitat d’Elna a la sala d’actes de l’Institut, oberta al públic. A les 12 se celebrarà l’acte institucional a l’Espai Santa Eulàlia, i a les 1 tindrà lloc l’ofrena floral a l’Espai de Memòria del passeig de Cal Metre, al monument de les llambordes stolpersteine. Ambdós actes seran oberts a tota la ciutadania.
La programació continuarà dimecres 28 de gener, a les 9, amb la xerrada-taller del Memorial Democràtic Testimonis a l’aula, de Joaquim Amat-Piniella, centrada en el testimoni i la memòria de l’horror nazi, a la sala d’actes de l’Institut.
Dijous 29 de gener, a 3/4 d'1, es durà a terme una visita històrica per Gironella a càrrec de la historiadora Rosa Serra, amb sortida des de la plaça de la Vila, en un acte obert al públic.
Els actes continuaran divendres 30 de gener amb dues propostes culturals obertes. A 3/4 d'1, a l’Espai El Blat, es representarà l’obra teatral La primera i les mestres de la República. El mateix dia, a les 9 del vespre, tindrà lloc la sessió de cinema Nuremberg, de James Vanderbilt (setembre de 2025), també a l’Espai El Blat, amb entrada gratuïta.
La Setmana de la Memòria Històrica es clourà diumenge 1 de febrer, a les 6 de la tarda, amb l’obra teatral Més que un club, el feixisme contra el Barça, amb direcció de David Pintó i interpretació de Joan Valentí, a l’Espai Santa Eulàlia. El preu de l’entrada serà de 8 euros anticipada i 10 euros a taquilla.
- S'esfondra un mur de 8 metres que afecta diversos vehicles a l'accés principal de Cardona
- Una conductora de Monbus demana als passatgers que la guiïn per arribar a Manresa
- Un mort i una quinzena de ferits en el xoc d'un tren de l'R4 contra un mur de contenció caigut sobre la via a Gelida
- La nevada deixa mig metre de neu als Rasos de Peguera: 'No nevava tant des del temporal Glòria
- La família del nen atropellat a Avià rebutja un acord amb l'acusat
- Botiguers del carrer Guimerà de Manresa lamenten l’efecte negatiu en les vendes de les obres al vial
- Un cotxe de la policia atropella accidentalment una dona mentre feia un servei urgent
- La llevantada deixa Gósol sense llum, fa caure dues grans roques a Bagà i porta més de 50 centímetres de neu nova