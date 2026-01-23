Bagà tanca el 2025 amb el millor registre de visitants dels darrers set anys
El creixement del turisme i la qualitat de l’oferta consoliden la vila com a pol d’atracció cultural i natural
Regió7
Bagà ha assolit una fita històrica de visitants a recursos turístics públics el 2025. El recompte anual de visitants de l'Oficina d’Informació Turística i el Centre Medieval i dels Càtars ha arribat als 4.562 usuaris, la xifra més alta dels darrers set anys. Amb una mitjana de 380 usuaris mensuals, l'octubre ha estat el mes més fort gràcies a la celebració de l'Ultra Pirineu i el mercat medieval que aquest any passat es va celebrar per primer cop a la tardor.
Les visites guiades han crescut fins als 1.780 participants, que són 400 més que el 2024. Ha tingut especialment èxit el paquet Bagà 100%, una proposta integral per a grups que inclou la visita al Centre Medieval i dels Càtars, les pintures de l’edifici del Palau dels Pinós i el nucli antic. Pel que fa a les consultes de recursos naturals han estat constants durant tot l'any: la Font de l'Adou (334 consultes) i els Empedrats (397) continuen sent grans reclams. La Via Nicolau (491) i el Parc Natural del Cadí Moixeró (582) encapçalen les peticions d'informació.
Perfil del visitant i sostenibilitat
El 85% dels visitants provenen de Catalunya (2.837 persones), principalment del Barcelonès i el Vallès Occidental i també de la mateixa comarca del Berguedà. El flux de visitants catalans ha augmentat sobretot per la gran afluència de grups organitzats. El turisme provinent de la resta de l’estat i l’europeu representen el 7% cadascun.
Aquest creixement ha anat acompanyat d'una aposta per la qualitat, de la mà de Pedratour, l’empresa gestora dels recursos: l'Oficina d’Informació Turística és una de les sis primeres empreses dins la Carta Europea de Turisme Sostenible del Parc Natural del Cadí-Moixeró i ha renovat el segell Biosphere i també s’han restaurat i actualitzar tots els plafons de Palau. De cara al futur, ja s'ha organitzat un programa d'activitats i tallers d'estiu, s'ha iniciat la redacció d'un guió per a nou àudio-guies al Palau de Pinós i s'ha presentat una proposta per a la renovació integral del Centre Medieval i dels Càtars.
