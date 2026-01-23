Puig-reig renova l’asfalt i millora l’accessibilitat al centre del poble
S'actua al tram entre la rotonda Pau Casals i la rotonda de la Corrida, incloent el passeig de la Via. Amb una inversió de prop de 70.000 euros, es prioritza l’eliminació de forats i la seguretat dels vianants amb nous passos elevats
Redacció
L’Ajuntament de Puig-reig ha iniciat aquesta setmana les obres de pavimentació i millora de la mobilitat a la zona central del nucli urbà. L’actuació té com a objectiu principal revertir el deteriorament de la calçada al centre de Puig-reig garantir una millor accessibilitat per a les persones que es desplacen a peu.
L’actuació es concreta des de la rotonda de Pau Casals, situada davant de l’edifici de l’Ajuntament, i transcorre per tot el passeig de la Via i finalitza a la rotonda de la Corrida.
Aquesta intervenció no només se centra en la renovació de la capa d’asfalt per eliminar els forats i irregularitats existents, sinó que també inclou una vessant de millora urbana. S’aprofitarà l’execució dels treballs per instal·lar alguns passos de vianants elevats, una mesura que busca pacificar el trànsit, reduir la velocitat dels vehicles i facilitar el creuament dels carrers a les persones amb mobilitat reduïda.
Finançament i contractació administrativa
L’obra compta amb un pressupost de licitació de 69.795 euros (IVA inclòs). L’Ajuntament de Puig-reig sufraga el 100% de la inversió mitjançant recursos propis.
Pel que fa a la gestió administrativa, la contractació s’ha dut a terme a través de l’Associació Catalana de Municipis (ACM). Aquest mecanisme permet als ens locals agilitzar els terminis d’adjudicació i garantir la seguretat jurídica. L’empresa encarregada de l’execució dels treballs és Pasquina.
Afectacions a la mobilitat
Mentre durin els treballs de fresatge i aplicació de la nova capa d’asfalt, es poden produir restriccions puntuals de trànsit i de l’estacionament a les zones afectades. Es tracta d’una actuació necessària per a la seguretat i el manteniment del municipi.
