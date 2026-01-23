Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Accident de tren R4Mor Gil LleonartTall a l'AP-7Incident bus de ManresaAgressió a IgualadaRescat Boro
instagramlinkedin

Puig-reig renova l’asfalt i millora l’accessibilitat al centre del poble

S'actua al tram entre la rotonda Pau Casals i la rotonda de la Corrida, incloent el passeig de la Via. Amb una inversió de prop de 70.000 euros, es prioritza l’eliminació de forats i la seguretat dels vianants amb nous passos elevats

Obres de renovació de l'asfalt i millora de l'accessibilitat

Obres de renovació de l'asfalt i millora de l'accessibilitat / Ajuntament de Puig-reig

Redacció

Puig-reig

L’Ajuntament de Puig-reig ha iniciat aquesta setmana les obres de pavimentació i millora de la mobilitat a la zona central del nucli urbà. L’actuació té com a objectiu principal revertir el deteriorament de la calçada al centre de Puig-reig garantir una millor accessibilitat per a les persones que es desplacen a peu.

L’actuació es concreta des de la rotonda de Pau Casals, situada davant de l’edifici de l’Ajuntament, i transcorre per tot el passeig de la Via i finalitza a la rotonda de la Corrida.

Obres de renovació de l'asfalt i millora de l'accessibilitat

Obres de renovació de l'asfalt i millora de l'accessibilitat / Ajuntament de Puig-reig

Aquesta intervenció no només se centra en la renovació de la capa d’asfalt per eliminar els forats i irregularitats existents, sinó que també inclou una vessant de millora urbana. S’aprofitarà l’execució dels treballs per instal·lar alguns passos de vianants elevats, una mesura que busca pacificar el trànsit, reduir la velocitat dels vehicles i facilitar el creuament dels carrers a les persones amb mobilitat reduïda.

Finançament i contractació administrativa

L’obra compta amb un pressupost de licitació de 69.795 euros (IVA inclòs). L’Ajuntament de Puig-reig sufraga el 100% de la inversió mitjançant recursos propis.

Pel que fa a la gestió administrativa, la contractació s’ha dut a terme a través de l’Associació Catalana de Municipis (ACM). Aquest mecanisme permet als ens locals agilitzar els terminis d’adjudicació i garantir la seguretat jurídica. L’empresa encarregada de l’execució dels treballs és Pasquina.

Notícies relacionades

Afectacions a la mobilitat

Mentre durin els treballs de fresatge i aplicació de la nova capa d’asfalt, es poden produir restriccions puntuals de trànsit i de l’estacionament a les zones afectades. Es tracta d’una actuació necessària per a la seguretat i el manteniment del municipi.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una conductora de Monbus demana als passatgers que la guiïn per arribar a Manresa
  2. La resposta d'un conductor a una clienta del bus Barcelona-Manresa: 'Les queixes, les explica a l'oficina...
  3. Els Mossos assisteixen el cotxe d'una parella atrapada al fang i descobreixen que són lladres
  4. Aleix Serra, meteoròleg: 'El gruix de neu podria batre récords aquest hivern al Prepirineu
  5. S'esfondra un mur de 8 metres que afecta diversos vehicles a l'accés principal de Cardona
  6. L'empresariat es revolta: 'El Pirineu no pot continuar sent la renúncia permanent
  7. Mor als 90 anys l'últim director de la Fàbrica Nova de Manresa, Gil Lleonart Riera
  8. Impulsem Manresa crida a no dedicar cap dels 30.000 euros que costa cada ple a temes sobre els quals no en té competències

Puig-reig renova l’asfalt i millora l’accessibilitat al centre del poble

Puig-reig renova l’asfalt i millora l’accessibilitat al centre del poble

L’Escola Valldaura de Manresa opta a un premi de l’Associació de Famílies d’Alumnes de Catalunya

L’Escola Valldaura de Manresa opta a un premi de l’Associació de Famílies d’Alumnes de Catalunya

La por puja al tren després d’una setmana negra: «Sempre fa cosa pensar que pot passar alguna cosa, però això és la vida, ¿no?»

La por puja al tren després d’una setmana negra: «Sempre fa cosa pensar que pot passar alguna cosa, però això és la vida, ¿no?»

Un dels pocs trens que han sortit de Manresa aquest divendres a primera hora del matí, i un autobús en direcció a Terrassa

El Tradicionàrius reivindica el llegat musical del sallentí Jordi Fàbregas

El Tradicionàrius reivindica el llegat musical del sallentí Jordi Fàbregas

El cafè de Fernando Pessoa

El cafè de Fernando Pessoa

Així ha estat el primer dia de restabliment del servei de Rodalies a Manresa

Així ha estat el primer dia de restabliment del servei de Rodalies a Manresa

La Guàrdia Civil destapa una trama corrupta en un abocador d’Osona que va contaminar i va evadir impostos

La Guàrdia Civil destapa una trama corrupta en un abocador d’Osona que va contaminar i va evadir impostos
Tracking Pixel Contents