Trànsit actuarà en els punts negres de la C-16 al seu pas per Cercs
El director del Servei Català de Trànsit assumeix el problema dels quilòmetres 101 i 106,9 en una conversa amb l'alcalde de Cercs
Les cartes que l'alcalde de Cercs, Urbici Malagarriga, va enviar a la Generalitat i al Servei Català de Trànsit han tingut resposta. El batlle va enviar-les la setmana passada, coincidint amb la trista notícia de la mort de dos nens en un accident a finals de l'any passat, i fart que sigui l'Eix del Llobregat al seu pas per la població un dels punts crítics d'aquesta carretera. Dos punts, en concret, els punts quilomètrics 101 i el 106,9, al nord i al sud de la població.
Arran de la carta, aquesta setmana el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, va posar-se en contacte amb l'alcalde de Cercs. En la comunicació, de la que han transcendit pocs detalls, Lamiel hauria assumit que hi ha un seriós problema en aquests punts, i s'hauria compromès a estudiar-los amb una certa rapidesa. De moment, no se sap quines mesures es podrien adoptar, però una d'elles podria ser deixar el tram del quilòmetre 101 en un únic carril. Recordem que en aquest indret s'acaba un doble carril en un dels sentits.
En la carta que l'Ajuntament de Cercs va enviar a Trànsit es proposaven solucions que no passen per grans obres, sinó per arranjaments que salvarien vides. Per exemple, en el cas del quilòmetre 101 es proposava allargar 200 metres la bionda que separa els dos sentits, una nova senyalització reduint la velocitat, i un asfalt antilliscant.
Després d'aquest primer contacte, l'alcalde de Cercs, Urbici Malagarriga, se sent "satisfet de la resposta, però fins que no ho vegi fet no m'ho acabaré de creure". Cal recordar que aquest mateix dijous es produïa un altre accident en un d'aquests punts, el 106,9, aquest cop amb tres persones ferides.
Cal recordar que també, com publicava Regió7, el grup parlamentari dels Comuns ha presentat al Parlament de Catalunya una proposta de resolució per reclamar actuacions urgents de millora de la seguretat viària a la carretera C-16 (Eix del Llobregat) al seu pas per Cercs.
