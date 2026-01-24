Avís per neu: en alerta el pla Neucat per nevades amb cota de 600-700 metres
La cota pot baixar puntualment fins als 400 metres. La circulació és complicada en carreteres com la dels Rasos de Peguera, al Berguedà, i neva en diferents punts de la Catalunya Central
Protecció Civil ha posat en alerta el pla Neucat per previsió de nevades a partir d’aquest dissabte al matí amb una cota de neu situada entre 600 i els 700 metres, tot i que puntualment podria baixar fins als 400 metres.
El Meteocat ha emès un avís de situació meteorològica de perill per neu per a aquest dissabte, entre les 7 del matí i les 7 del vespre. Es preveu un gruix superior als 5 centímetres a partir dels 700 metres d’altitud, amb un grau de perill màxim de 3 sobre 6. La cota de neu se situarà al voltant dels 600 metres, tot i que en moments de més intensitat de la precipitació podria baixar puntualment fins als 400 metres.
Neu a la Catalunya Central
A punts de l'alt Berguedà, la Cerdanya, l'Alt Urgell, Solsonès, Bages i Moianès està nevant aquest dissabte. Per exemple, la nevada de matinada ha deixat una acumulació d’uns 5 centímetres de neu nova als Rasos de Peguera, al Berguedà. La circulació en aquesta carretera és complicada, fins i tot a l'altura del càmping Font Freda i del restaurant Els Roures.
A la Pobla de Lillet de bon matí la brigada de l'Ajuntament netejava els carrers emblanquinats de neu.
Aquest matí de dissabte també nevava a Cardona, a punts del Solsonès i a la Seu d'Urgell.
