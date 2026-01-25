Efectes de la nevada al Berguedà: "De 150 dinars previstos en vam servir 22"
Els restaurant Els Roures, situat a peu de la carretera de Berga als Rasos de Peguera, es va veure obligat a anul·lar bona part de les reserves de dissabte. Aquest diumenge treballen per garantir l'accés el pàrquing, ja que el gel complica la situació
La nevada d’aquest dissabte va complicar de manera notable l’accés als Rasos de Peguera, especialment a partir de l’altura del càmping Fontfreda i del restaurant Els Roures, situat a peu de carretera al terme municipal de Castellar del Riu. En aquest establiment, pràcticament totes les reserves per dinar dissabte es van haver d’anul·lar. Segons ha explicat a Regió7 la propietària del restaurant, Remei Escolies, en poca estona al matí van caure fins a 22 centímetres de neu. "La neu és molt maca, però també és un problema", ha assenyalat. "Això va fer que truquéssim a totes les famílies i parelles que tenien reserva per dinar perquè no pugessin", ha detallat.
Dels 150 dinars que tenien previstos servir aquest dissabte, només en van acabar fent 22: "Van venir persones que teníem allotjades als apartaments dels Roures i alguns clients que van aconseguir arribar fins als Rasos de Peguera i que a l’hora de dinar baixaven".
El gel complica la situació
Aquest diumenge, la situació complica l’accés al pàrquing del restaurant a causa de la glaçada de matinada: "Estem treballant des de primera hora del matí per garantir que els cotxes puguin accedir a l'aparcament del restaurant sense cap perill que el cotxe patini". Les tasques se centren en tenir-ho en condicions òptimes per a l’hora de dinar, ja que tenen previst servir uns 140 dinars. Tot i que per aquest diumenge també hi ha hagut ja algunes anul·lacions, ha dit Escolies, la majoria de clients han mantingut la reserva i, a més, "comptem que tindrem demandes d’última hora de gent que baixi dels Rasos de Peguera", ha afegit.
Un metre de neu als Rasos de Peguera
A la zona del xalet-refugi dels Rasos tenen aproximadament acumulat un metre de neu de les nevades dels últims dies. Aquest diumenge s’han llevat amb sol i les màquines llevaneu treballen per garantir l’accés.
A mig matí, els Mossos d’Esquadra advertien que és obligatori circular amb cadenes, fundes o pneumàtics d’hivern a la carretera que va de Berga fins als Rasos de Peguera, passant pel restaurant Els Roures i pel càmping Fontfreda, on ahir la nevada els va sorprendre: "Amb poca estona va nevar molt i la neu es va agafar".
Feia anys que no es trobaven amb una nevada d’aquestes característiques en un cap de setmana "sense que hi hagués una previsió d'alerta meteorològica per una nevada important". Això va fer caure en picat l'activitat en aquest establiment. Dissabte al vespre només van servir quatre sopars: dos a persones allotjades als apartaments i dos més al Càmping Fontfreda, situat molt a prop. Malgrat tot, el restaurant no va tancar durant la tarda (com sol fer habitualment= "per si feia falta donar suport a algú que tingués qualsevol necessita", ha remarcat Remei Escolies.
