L’Ajuntament de Berga desestima el reequilibri econòmic del Tossalet
El debat al darrer ple posa de manifest el dèficit estructural del centre, la vaga en marxa i l’impacte directe en els usuaris, especialment en els programes escolars
L’Ajuntament de Berga desestima la sol·licitud de reequilibri econòmic i financer presentada per la Federació Catalana de Natació (FCN) per la gestió del Centre Esportiu Municipal El Tossalet. La decisió es va exposar en el darrer ple municipal, en què l'equip de govern (CUP i ERC) va defensar que la petició no es pot interpretar com una «assegurança davant de tots els riscos» derivats de la concessió. La FCN reclamava 2,17 milions al consistori pel dèficit del Tossalet.
El regidor d’Esports, Guillem Canal (CUP), va admetre que la situació del Tossalet és «complicada», tant pel dèficit econòmic acumulat com pel conflicte laboral obert (amb treballadors en vaga), però va insistir que, jurídicament, la sol·licitud s’ha resolt desfavorablement. Canal va mostrar confiança que les converses obertes permetin reconduir la situació laboral. «No podem afrontar els pròxims mesos i anys amb una tendència decreixent. Hem de treballar plegats per tirar endavant el Tossalet», va afirmar.
Guillem Canal també va informar que la Diputació de Barcelona ha elaborat un estudi de viabilitat del centre, ja traslladat als grups municipals, que ha de servir de base per definir les decisions i línies de treball en el marc del contracte vigent fins al 2030. Segons el regidor, un cop analitzat en profunditat, s’hauran d’explorar fórmules per revertir la situació, incloent-hi una futura concessió que ampliï l’abast de l’equipament a altres espais de l’entorn, com les pistes de tenis i pàdel, la piscina d’estiu o el frontó, així com millores en eficiència energètica, com la instal·lació de plaques solars.
Des de l’oposició, Ramon Caballé (Junts) va anunciar el vot favorable a desestimar la petició de la Federació, recordant que ja hi ha un precedent judicial similar resolt en el mateix sentit. Tot i això, va alertar de la gravetat del moment actual, marcat per una vaga, la petició de serveis mínims i un conflicte laboral que afecta directament els usuaris. «Canvis d’horaris constants, usuaris cada cop més descontents… si no s’actua, la situació s’anirà agreujant», va advertir, tot reclamant més iniciativa per part del govern municipal.
Abel Garcia (PSC), en canvi, va votar en contra de la desestimació i va aprofitar per fer un toc d’atenció. Va recordar que ja el 2019 ja havia advertit que el Tossalet «no funcionava». Abel Garcia va subratllar l’impacte directe del conflicte en el dia a dia dels usuaris, especialment dels infants que no poden fer els cursos de natació De cap a l’aigua, i va defensar que el centre és un servei públic clau per a la ciutat. D'altra banda, Garcia va lamentar que rebés l’estudi de viabilitat el mateix dia del ple.
En la mateixa línia, Judit Vinyes (BeGI) va votar en contra i va destacar que l’estudi de viabilitat confirma el caràcter deficitari de l’equipament i va assenyalar que els problemes del Tossalet s’arrosseguen des de fa molts anys sense una actuació decidida. Vinyes va reclamar un major control per part de l’Ajuntament, ja sigui mitjançant una millor supervisió de la concessió o la creació d’una comissió de seguiment específica.
Finalment, Lluís Minoves (regidor no adscrit) es va abstenir i va vincular la situació del Tossalet a altres equipaments municipals que també requereixen millores de gestió i control, com la residència, amb l’objectiu de garantir que siguin funcionalment i econòmicament sostenibles. El debat va evidenciar un ampli consens sobre la importància del Tossalet com a servei públic essencial, però també la necessitat d’afrontar un problema estructural que s'ha de reconduir.
