Bagà celebra amb èxit la primera Nit de l’Esport i reconeix quatre referents
La gala de dissabte va premiar l’esforç i la constància dels esportistes locals Jan Torrella, Núria Balaguer i Clàudia Pons, i de l’entitat Amics de l’Atletisme de Bagà
Bagà va viure dissabte una vetllada especial amb la celebració de la primera edició de la Nit de l’Esport, una gala creada per reconèixer l’esforç, la constància, la superació personal i els valors que transmet l’esport, així com la tasca de totes les persones i entitats que contribueixen a fer de Bagà un municipi actiu i compromès amb l’esport. Es van premiar a Jan Torrella, Núria Balaguer, Clàudia Pons i als Amics de l’Atletisme de Bagà.
El primer guardó de la nit va ser per al Millor Esportista Masculí, que va recaure en Jan Torrella Ollé, una de les grans figures emergents de les curses de muntanya. Amb només 22 anys, acumula un palmarès destacat, amb títols de campió i subcampió d’Espanya absolut, victòries en proves emblemàtiques com l’Olla de Núria i en curses del circuit internacional UTMB World Series, així com el tercer lloc, l’any passat, en la general i l’or en la categoria Sub-23 en l’Skyrace des Matheysins, prova de la Copa del Món Skyrunning.
Tot seguit es va lliurar el guardó a la Millor Esportista Femenina, que va reconèixer la trajectòria de Núria Balaguer Noguera, jove esportista de 18 anys especialitzada en esquí de muntanya. Compagina l’alt rendiment amb els estudis i la temporada 2024-2025 s’ha proclamat campiona de Catalunya en esprint i vertical, campiona d’Espanya d’esprint i subcampiona estatal en la modalitat individual. A nivell internacional, destaca una tercera posició a la Copa del Món d’Itàlia en sprint i una cinquena posició als Campionats del Món en esprint i vertical.
El Premi a la Trajectòria Esportiva va ser per a Clàudia Pons Xandri, referent del futbol sala femení tant com a jugadora com a entrenadora. Ha estat 23 vegades internacional amb la Selecció Espanyola i, des de la banqueta, ha conduït l’equip estatal a assolir grans èxits, com tres medalles d’or a la UEFA Women’s Futsal Euro i medalles de bronze, a més de nombrosos reconeixements al llarg de la seva carrera.
El quart i últim guardó, el Premi a l’Entitat Esportiva, se’ls va endur els Amics de l’Atletisme de Bagà, entitat fundada el 1984 i peça clau en la promoció de l’atletisme i les curses populars. L’entitat organitza al llarg de l’any proves consolidades com la Pujada de Bagà a Coll de Pal, la Milla Vertical Bagà–Puigllançada, la Cursa Popular de Bagà, el Trail Moixeró o la Sant Silvestre de Bagà, entre altres. Compta amb més de 150 socis, l’ajuda d'uns 250 voluntaris i el suport de col·laboradors.
L’acte es va fer al Casal de la Vila i va reunir esportistes, famílies, entrenadors, clubs, voluntariat i representants institucionals de diferents administracions. Durant la gala es van posar en relleu els valors de l’esport i la importància de continuar fomentant hàbits saludables i la participació esportiva a totes les edats. Els premiats en van ser un exemple. Les seves trajectòries es van projectar en vídeos després de l’entrega de cada guardó i tots van adreçar unes paraules al públic.
Van intervenir el president del Consell Comarcal del Berguedà, Moisès Masanas; el diputat adjunt de l’àrea d’Esports i Activitat Física de la Diputació de Barcelona, Jesús Naharro; el secretari general de l’Esport de la Generalitat; Abel Garcia; i l’alcalde de Bagà, Lluís Casas, que van destacar la trajectòria dels premiats i premiades, així com de tothom qui fa possible que l’esport sigui un dels pilars del poble, amb diferents proves que situen Bagà en el mapa.
