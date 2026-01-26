Confirmada la pena de 15 anys de presó per a l'home acusat de ferir a trets un regidor de Sant Jaume de Frontanyà
L'home que es va atrinxerar en un mas a les Llosses i va disparar i ferir el fill de l'alcalde de Sant Jaume de Frontanyà, i dos mossos amb una escopeta de perdigons
ACN
El TSJC ha confirmat la condemna de 15 anys de presó dictada el mes d'octubre passat per l'Audiència de Girona per a l'home que es va atrinxerar en un mas de les Llosses (Ripollès) i va disparar contra un veí, un regidor de Sant Jaume de Frontanyà, i dos mossos. D'aquesta manera, el tribunal ha desestimat el recurs d'apel·lació presentat per la defensa del condemnat i ha ratificat íntegrament la sentència. El cas es remunta al 14 de juny del 2023. El tribunal conclou que el processat va intentar assassinar la víctima "per sorpresa" i que, més tard, va obrir foc contra dos mossos. La sentència el condemna per temptativa d'assassinat, atemptat agreujat contra agents de l'autoritat, lesions i tinença il·lícita d'armes.
La defensa del condemnat havia fet diverses al·legacions que finalment el TSJC ha desestimat al complet. Entre d'altres, asseguren que es van veure vulnerats els seus drets fonamentals, concretament la inviolabilitat del seu domicili. Asseguren que els agents van entrar al domicili sense autorització judicial i sense consentiment del processat "quan no es tractava d'un delicte flagrant". Per la seva part, el TSJC considera que sí que es tractava d'un "delicte flagrant" i d'una "situació d'extrema urgència". El tribunal recorda que l'acusat "estava armat, que s'havia tancat al seu domicili i que no feia cas als requeriments policials".
D'altra banda, la defensa de l'acusat també assegura que no tenia intenció de matar, ja que va disparar des de lluny. A més, conclouen que "les lesions que va patir la víctima no van fer témer per la seva vida ni es van complicar en lesions greus". Per això, reclamaven una rebaixa de la pena. En aquest sentit, la sentència del TSJC argumenta que el condemnat va fer un "atac reiterat" i que els trets "es van fer mitjançant una arma de capacitat letal", de manera que "el risc de perdre la vida era més que evident".
També consideren "excessiva i desproporcionada" la suma de 600 euros fixada en concepte de responsabilitat civil per a cada un dels agents que va resultar lesionat, mentre que el tribunal creu que són "raonables" tenint en compte els dies que van tardar a curar-se i "el dany moral que van patir els agents".
Els fets van passar i va disparar i ferir Nil Anselmo, regidor i fill de l'alcalde de Sant Jaume de Frontanyà, i dos mossos amb una escopeta de perdigons no ha declarat al judici, que ha començat aquest dimarts a l'Audiència de Girona. L'acusat, que s'enfronta a 44 anys de presó, s'ha negat a respondre a les preguntes de la fiscal, l'acusació particular i la defensa.
El veí que va rebre l'impacte "d'entre 68 i 70 perdigons" mentre era al galliner, ha relatat que, quan va notar que estava ferit, va entrar a casa a protegir-se i va sentir un segon tret, que no el va tocar. La víctima ha afirmat que va témer per la seva vida i que feia mesos que tenia problemes amb el veí, que l'havia amenaçat de mort.
Els fets van passar el 14 de juny del 2023, quan l'home que el 14 de juny del 2023 es va atrinxerar en una masia de les Llosses, al Ripollès, i va disparar i ferir Nil Anselmo, regidor i fill de l'alcalde de Sant Jaume de Frontanyà, i dos mossos amb una escopeta de perdigons. El judici va començar a mitjans del mes de maig passat a l'Audiència de Girona, i l'acusat, es va negar a respondre a les preguntes de la fiscal, l'acusació particular i la defensa.
- Una família queda atrapada 4 hores pel torb i els bombers els fan un refugi d'emergència
- Rescaten dos escaladors atrapats per la neu a Montserrat després de passar la nit en una cova
- Efectes de la nevada al Berguedà: 'De 150 dinars previstos en vam servir 22
- La caixa negra del tren de Gelida assenyala que el maquinista només va tenir cinc segons per frenar abans de xocar contra el mur desplomat
- Javier de Haro, psicòleg, sobre el fals mite dels avis: 'Només ho entendrem quan siguem avis
- Puente explica que el mur de Gelida era responsabilitat de Carreteres i havia rebut tres inspeccions entre 2023 i 2025
- Alerta per un nou front que deixarà nevades al Pirineu i vent de més de 70 km/h a tot Catalunya
- Així ha estat el rescat de la família atrapada en un cotxe pel torb: els bombers també es queden encallats