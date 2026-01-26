Despreniments a la façana d’un edifici de la Gran Via de Berga
Policia Local de Berga i Bombers actuen de manera preventiva per sanejar la façana i precintar el tram afectat
Part de la façana d’un edifici situat al carrer Gran Via de Berga, s’ha desprès aquest dilluns i ha motivat la intervenció de la Policia Local i dels Bombers. Tot i que no s’havia rebut cap avís previ per part de veïns ni ciutadans, una patrulla de la Policia Local s'hi ha desplaçat per comprovar l’estat de l’immoble i el risc per a les persones. Els agents han activat els Bombers, que han sanejat la part de la façana afectada, i com a mesura preventiva han delimitat i precintat el tram afectat de vorera per garantir la seguretat de vianants.
Les condicions meteorològiques dels darrers dies, amb episodis de neu, pluja i vent, podrien haver contribuït al deteriorament de la façana i al despreniment de fragments. És un edifici de titularitat privada i, segons fonts de l'Ajuntament de Berga, s’ha contactat amb el propietari perquè actuï de manera adequada i realitzi les reparacions necessàries.
- Una família queda atrapada 4 hores pel torb i els bombers els fan un refugi d'emergència
- Rescaten dos escaladors atrapats per la neu a Montserrat després de passar la nit en una cova
- Efectes de la nevada al Berguedà: 'De 150 dinars previstos en vam servir 22
- La caixa negra del tren de Gelida assenyala que el maquinista només va tenir cinc segons per frenar abans de xocar contra el mur desplomat
- Javier de Haro, psicòleg, sobre el fals mite dels avis: 'Només ho entendrem quan siguem avis
- Puente explica que el mur de Gelida era responsabilitat de Carreteres i havia rebut tres inspeccions entre 2023 i 2025
- Alerta per un nou front que deixarà nevades al Pirineu i vent de més de 70 km/h a tot Catalunya
- Així ha estat el rescat de la família atrapada en un cotxe pel torb: els bombers també es queden encallats