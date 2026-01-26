Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Suspensió de RodaliesInnocentadaEpisodi de neu i ventFuita a PuigcerdàRescats a MontserratBaxi Manresa
instagramlinkedin

Despreniments a la façana d’un edifici de la Gran Via de Berga

Policia Local de Berga i Bombers actuen de manera preventiva per sanejar la façana i precintar el tram afectat

Façana afectada, al carrer Gran Via de Berga

Façana afectada, al carrer Gran Via de Berga / Ajuntament de Berga

Anna Costa

Anna Costa

Berga

Part de la façana d’un edifici situat al carrer Gran Via de Berga, s’ha desprès aquest dilluns i ha motivat la intervenció de la Policia Local i dels Bombers. Tot i que no s’havia rebut cap avís previ per part de veïns ni ciutadans, una patrulla de la Policia Local s'hi ha desplaçat per comprovar l’estat de l’immoble i el risc per a les persones. Els agents han activat els Bombers, que han sanejat la part de la façana afectada, i com a mesura preventiva han delimitat i precintat el tram afectat de vorera per garantir la seguretat de vianants.

Fragments que s'han desprès

Fragments que s'han desprès / Facebook

Les condicions meteorològiques dels darrers dies, amb episodis de neu, pluja i vent, podrien haver contribuït al deteriorament de la façana i al despreniment de fragments. És un edifici de titularitat privada i, segons fonts de l'Ajuntament de Berga, s’ha contactat amb el propietari perquè actuï de manera adequada i realitzi les reparacions necessàries.

Façana afectada, al carrer Gran Via de Berga

Façana afectada, al carrer Gran Via de Berga / Ajuntament de Berga

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una família queda atrapada 4 hores pel torb i els bombers els fan un refugi d'emergència
  2. Rescaten dos escaladors atrapats per la neu a Montserrat després de passar la nit en una cova
  3. Efectes de la nevada al Berguedà: 'De 150 dinars previstos en vam servir 22
  4. La caixa negra del tren de Gelida assenyala que el maquinista només va tenir cinc segons per frenar abans de xocar contra el mur desplomat
  5. Javier de Haro, psicòleg, sobre el fals mite dels avis: 'Només ho entendrem quan siguem avis
  6. Puente explica que el mur de Gelida era responsabilitat de Carreteres i havia rebut tres inspeccions entre 2023 i 2025
  7. Alerta per un nou front que deixarà nevades al Pirineu i vent de més de 70 km/h a tot Catalunya
  8. Així ha estat el rescat de la família atrapada en un cotxe pel torb: els bombers també es queden encallats

Els Bombers han efectuat 8 sortides per incidències causades pel vent a la Regió d'emergències Centre

Els Bombers han efectuat 8 sortides per incidències causades pel vent a la Regió d'emergències Centre

Despreniments a la façana d’un edifici de la Gran Via de Berga

Despreniments a la façana d’un edifici de la Gran Via de Berga

Fira Igualada celebra 75 anys d'activitat durant tot el 2026

Fira Igualada celebra 75 anys d'activitat durant tot el 2026

Acord de l'Ajuntament de Manresa amb la federació de les caputxines per comprar el convent del carrer de Talamanca

Acord de l'Ajuntament de Manresa amb la federació de les caputxines per comprar el convent del carrer de Talamanca

Manresa i Terrassa demanen la gratuïtat temporal dels peatges de l'autopista per la crisi de Rodalies

Manresa i Terrassa demanen la gratuïtat temporal dels peatges de l'autopista per la crisi de Rodalies

Hijos de la Ruina, reialesa del rap en espanyol: "Aquesta música era molt de nínxol, molt competitiva, molt de posar la traveta, i nosaltres no li hem fet a ningú"

Hijos de la Ruina, reialesa del rap en espanyol: "Aquesta música era molt de nínxol, molt competitiva, molt de posar la traveta, i nosaltres no li hem fet a ningú"

Sanitat firma un acord amb sindicats pel nou estatut marc

Sanitat firma un acord amb sindicats pel nou estatut marc

Definides les eliminatòries d'una de les Copes més disputades del segle

Definides les eliminatòries d'una de les Copes més disputades del segle
Tracking Pixel Contents