Més d'un centenar de persones assisteixen a la presentació del llibre de Jaume Farguell a Berga

L'obra 'Records personals, llunyans escenaris' recull textos de l'autor publicats al diari Regió7

Acte de presentació del llibre de Jaume Farguell, divendres passat a Berga

Acte de presentació del llibre de Jaume Farguell, divendres passat a Berga / Casal d'Europa del Berguedà

Regió7

Berga

Més d’un centenar de persones van assistir divendres a la tarda a la presentació del llibre Records personals, llunyans escenaris, obra de Jaume Farguell Sitges, exalcalde de Berga i actual president d’honor del Casal d’Europa del Berguedà. La presentació es va fer al Pavelló de Suècia de Berga.

L’obra, així com els tres llibres anteriors de Jaume Farguell, està composta íntegrament per textos d’articles publicats al diari Regió7, en català i amb traducció complementària a l’anglès. Els textos tracten temes diversos d’actualitat social, cultural, històrica o artística, i fonamentalment, en aquest cas, d’actualitat política catalana i europea.

L’acte va ser presidit per Artur Mas, expresident de la Generalitat, Ivan Sànchez, alcalde de Berga, i el mateix autor de l’obra. El disseny del llibre ha anat a càrrec de l’artista berguedà Salvador Vinyes.

