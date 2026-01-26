Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La neu obliga a suspendre línies de transport escolar al Berguedà

Tres rutes queden anul·lades per seguretat, mentre la recollida d’escombraries ha funcionat amb normalitat

Tranport escolar

Tranport escolar / Consell Comarcal del Berguedà

Anna Costa

Anna Costa

Berga

Les nevades a l'alt Berguedà han provocat afectacions en el servei de transport escolar de la comarca. Segons informa el Consell Comarcal del Berguedà, que gestiona aquest servei, s’han hagut de suspendre diverses línies tant de primària com de secundària per motius de seguretat.

Concretament, han quedat anul·lades les següents rutes:

  • P04 Castellar de n’Hug – Escola Lillet a Güell
  • S20 Castellar de n’Hug – La Pobla de Lillet
  • S21 Sant Julià de Cerdanyola – INS Alt Berguedà

Des del Consell Comarcal demanen comprensió a les famílies per les molèsties ocasionades i recorden que les decisions es prenen per garantir la seguretat dels alumnes i conductors. Les autoritats recomanen seguir les actualitzacions dels canals oficials davant possibles canvis en l’evolució de l’episodi de neu.

Pel que fa a altres serveis comarcals, el Consell Comarcal del Berguedà informa que la recollida d’escombraries s’ha desenvolupat amb normalitat i que, fins al moment, no s’han detectat incidències relacionades amb la neu.

