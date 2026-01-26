Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Núria Subirana és la nova presidenta dels Castellers de Berga i Joan Farguell el nou cap de colla

La colla berguedana nomena nova junta directiva i tècnica per al a temporada 2026

Núria Subirana (dreta), presidenta, i Joan Farguell, cap de colla dels Castellers de Berga. Al mig, Glòria Rigola i Laura Mas

Anna Costa

Berga

Els Castellers de Berga han aprovat en assemblea de socis la renovació de la junta directiva i tècnica que liderarà la colla durant aquesta temporada 2026. La nova presidenta és Núria Subirana de la Rosa. El vicepresident és Joan Farguell Pallarès, que es converteix també el nou cap de colla. La secretària és Glòria Rigola Junoy i la tresorera, Laura Mas Soler.

Núria Subirana agafa el relleu de Bernat Girabal, qui ha ocupat el càrrec de president dels Castellers de Berga les darreres tres temporades. Estarà acompanyada d’un gran nombre de persones que des de diferents vocalies assoliran tasques d’organització i treball intern a la colla.

Joan Farguell encapçala la junta tècnica com a cap de colla amb l'objectiu de continuar consolidant el projecte casteller de la colla i seguir creixent tant a plaça com en l'àmbit humà. Estarà acompanyat per Pep Trias com a sots cap de colla; Xisco Bonet, com a responsable de pinyes i Martí Ballús i Ariadna Segura com a responsables de canalla. A banda d’ells, una llarga llista de gent els ajudarà a assolir els objectius dels Castellers de Berga.

Els nous membres de la junta directiva i tècnica han expressat la voluntat de treballar "amb il·lusió, compromís i esperit col·lectiu" per afrontar els nous reptes de la temporada i continuar fent créixer els Castellers de Berga dins i fora de les places així com consolidar el seu local d'assaig, l'antic Cine Catalunya de Berga com a seu social i pol cultural de la ciutat i la comarca.

L’assemblea, celebrada amb una bona participació dels socis i sòcies i castellers i castelleres, va servir també per fer balanç de la temporada anterior i definir les línies generals de treball per a la nova temporada, tant en l’àmbit social com casteller.

