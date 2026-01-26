Núria Subirana és la nova presidenta dels Castellers de Berga i Joan Farguell el nou cap de colla
La colla berguedana nomena nova junta directiva i tècnica per al a temporada 2026
Els Castellers de Berga han aprovat en assemblea de socis la renovació de la junta directiva i tècnica que liderarà la colla durant aquesta temporada 2026. La nova presidenta és Núria Subirana de la Rosa. El vicepresident és Joan Farguell Pallarès, que es converteix també el nou cap de colla. La secretària és Glòria Rigola Junoy i la tresorera, Laura Mas Soler.
Núria Subirana agafa el relleu de Bernat Girabal, qui ha ocupat el càrrec de president dels Castellers de Berga les darreres tres temporades. Estarà acompanyada d’un gran nombre de persones que des de diferents vocalies assoliran tasques d’organització i treball intern a la colla.
Joan Farguell encapçala la junta tècnica com a cap de colla amb l'objectiu de continuar consolidant el projecte casteller de la colla i seguir creixent tant a plaça com en l'àmbit humà. Estarà acompanyat per Pep Trias com a sots cap de colla; Xisco Bonet, com a responsable de pinyes i Martí Ballús i Ariadna Segura com a responsables de canalla. A banda d’ells, una llarga llista de gent els ajudarà a assolir els objectius dels Castellers de Berga.
Els nous membres de la junta directiva i tècnica han expressat la voluntat de treballar "amb il·lusió, compromís i esperit col·lectiu" per afrontar els nous reptes de la temporada i continuar fent créixer els Castellers de Berga dins i fora de les places així com consolidar el seu local d'assaig, l'antic Cine Catalunya de Berga com a seu social i pol cultural de la ciutat i la comarca.
L’assemblea, celebrada amb una bona participació dels socis i sòcies i castellers i castelleres, va servir també per fer balanç de la temporada anterior i definir les línies generals de treball per a la nova temporada, tant en l’àmbit social com casteller.
- Una família queda atrapada 4 hores pel torb i els bombers els fan un refugi d'emergència
- Rescaten dos escaladors atrapats per la neu a Montserrat després de passar la nit en una cova
- Efectes de la nevada al Berguedà: 'De 150 dinars previstos en vam servir 22
- La caixa negra del tren de Gelida assenyala que el maquinista només va tenir cinc segons per frenar abans de xocar contra el mur desplomat
- Javier de Haro, psicòleg, sobre el fals mite dels avis: 'Només ho entendrem quan siguem avis
- Puente explica que el mur de Gelida era responsabilitat de Carreteres i havia rebut tres inspeccions entre 2023 i 2025
- Alerta per un nou front que deixarà nevades al Pirineu i vent de més de 70 km/h a tot Catalunya
- Així ha estat el rescat de la família atrapada en un cotxe pel torb: els bombers també es queden encallats