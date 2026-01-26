Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Premien els millors estudiants del Berguedà al Concurs de dictat en català Pompeu Fabra

Prop de setanta alumnes de set centres participen en la setena edició del certamen, impulsat per Òmnium

Concurs de dictat en català

Concurs de dictat en català / Òmnium Berguedà

Regió7

Berga

Berga va acollir dissabte el VII Concurs de dictat en català Pompeu Fabra, organitzat per Òmnium Berguedà i adreçat a l’alumnat d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius de la comarca. El certamen té com a objectiu fomentar l’ús i el coneixement de la llengua catalana entre els joves.

Enguany hi han participat nois i noies dels set centres educatius del Berguedà. Les proves es van desenvolupar a l’Escola Municipal de Música de Berga, on primer van competir els alumnes de la primera categoria i, després, els de la segona.

Es van atorgar tres premis per categoria, que consisteixen en quantitats econòmiques destinades a la compra de llibres. Els guanyadors d’aquesta setena edició han estat:

Primera categoria

1r premi: Edna Capdevila Guals (Institut Puig-reig)

2n premi: Guillem Rosiñol Guixé (Vedruna Berga)

3r premi: Núria Niubó Sallés (Institut Puig-reig)

Segona categoria

1r premi: Emma Boixadera Costa (Institut Puig-reig)

2n premi: Guillem Galera Benítez (IES Guillem de Berguedà)

3r premi: Èlia Riu Ballús (Institut Puig-reig)

Òmnium Cultural del Berguedà destaca i s’agraeix la participació de l’alumnat, així com la implicació dels centres educatius i del professorat. En un context en què la llengua catalana se sent amenaçada, iniciatives com aquest concurs esdevenen eines clau per reforçar-ne l’ús i la transmissió entre les noves generacions. La pròxima edició es farà el gener del 2027.

TEMES

