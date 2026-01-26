Premien els millors estudiants del Berguedà al Concurs de dictat en català Pompeu Fabra
Prop de setanta alumnes de set centres participen en la setena edició del certamen, impulsat per Òmnium
Regió7
Berga va acollir dissabte el VII Concurs de dictat en català Pompeu Fabra, organitzat per Òmnium Berguedà i adreçat a l’alumnat d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius de la comarca. El certamen té com a objectiu fomentar l’ús i el coneixement de la llengua catalana entre els joves.
Enguany hi han participat nois i noies dels set centres educatius del Berguedà. Les proves es van desenvolupar a l’Escola Municipal de Música de Berga, on primer van competir els alumnes de la primera categoria i, després, els de la segona.
Es van atorgar tres premis per categoria, que consisteixen en quantitats econòmiques destinades a la compra de llibres. Els guanyadors d’aquesta setena edició han estat:
Primera categoria
1r premi: Edna Capdevila Guals (Institut Puig-reig)
2n premi: Guillem Rosiñol Guixé (Vedruna Berga)
3r premi: Núria Niubó Sallés (Institut Puig-reig)
Segona categoria
1r premi: Emma Boixadera Costa (Institut Puig-reig)
2n premi: Guillem Galera Benítez (IES Guillem de Berguedà)
3r premi: Èlia Riu Ballús (Institut Puig-reig)
Òmnium Cultural del Berguedà destaca i s’agraeix la participació de l’alumnat, així com la implicació dels centres educatius i del professorat. En un context en què la llengua catalana se sent amenaçada, iniciatives com aquest concurs esdevenen eines clau per reforçar-ne l’ús i la transmissió entre les noves generacions. La pròxima edició es farà el gener del 2027.
