La Taula de Salut Mental del Berguedà amplia la seva xarxa amb tres noves entitats
Amb l'adhesió de l’Institut Català de la Salut, l’Hospital de Berga i la Fundació Privada Tutelar del Berguedà hi ha 18 entitats vinculades a la Taula de Salut Mental
Regió7
La Taula de Salut Mental del Berguedà amplia la seva xarxa amb la incorporació de tres noves entitats: l’Institut Català de la Salut, l’Hospital de Berga i la Fundació Privada Tutelar del Berguedà. Amb aquestes adhesions, la Taula compta ja amb 18 entitats vinculades, reforçant la col·laboració entre administracions, serveis i entitats del territori per impulsar la salut mental i el benestar de la ciutadania.
La Taula de Salut Mental del Berguedà va celebrar divendres passat la reunió plenària anual, un espai on administracions, serveis i entitats del territori van compartir balanç i objectius per continuar treballant conjuntament per la salut mental i el benestar de la ciutadania. També es va presentar la memòria d’activitats dels anys 2024 i 2025, que recull l’evolució dels projectes impulsats i la feina de les comissions de treball.
La trobada també va servir per actualitzar la composició de la Taula i validar la renovació automàtica dels membres, així com per reorganitzar les comissions de treball i plantejar la creació de nous espais temàtics. Els participants van subratllar la importància de fomentar la rotació i la participació activa de totes les entitats, per reforçar la complementarietat del treball en xarxa.
