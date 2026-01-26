Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Suspensió de RodaliesInnocentadaEpisodi de neu i ventFuita a PuigcerdàRescats a MontserratBaxi Manresa
instagramlinkedin

La Taula de Salut Mental del Berguedà amplia la seva xarxa amb tres noves entitats

Amb l'adhesió de l’Institut Català de la Salut, l’Hospital de Berga i la Fundació Privada Tutelar del Berguedà hi ha 18 entitats vinculades a la Taula de Salut Mental

Plenària anual de la Taula de Salut Mental del Berguedà

Plenària anual de la Taula de Salut Mental del Berguedà / Consell Comarcal del Berguedà

Regió7

Berga

La Taula de Salut Mental del Berguedà amplia la seva xarxa amb la incorporació de tres noves entitats: l’Institut Català de la Salut, l’Hospital de Berga i la Fundació Privada Tutelar del Berguedà. Amb aquestes adhesions, la Taula compta ja amb 18 entitats vinculades, reforçant la col·laboració entre administracions, serveis i entitats del territori per impulsar la salut mental i el benestar de la ciutadania.

La Taula de Salut Mental del Berguedà va celebrar divendres passat la reunió plenària anual, un espai on administracions, serveis i entitats del territori van compartir balanç i objectius per continuar treballant conjuntament per la salut mental i el benestar de la ciutadania. També es va presentar la memòria d’activitats dels anys 2024 i 2025, que recull l’evolució dels projectes impulsats i la feina de les comissions de treball.

Notícies relacionades

La trobada també va servir per actualitzar la composició de la Taula i validar la renovació automàtica dels membres, així com per reorganitzar les comissions de treball i plantejar la creació de nous espais temàtics. Els participants van subratllar la importància de fomentar la rotació i la participació activa de totes les entitats, per reforçar la complementarietat del treball en xarxa. 

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una família queda atrapada 4 hores pel torb i els bombers els fan un refugi d'emergència
  2. Rescaten dos escaladors atrapats per la neu a Montserrat després de passar la nit en una cova
  3. Efectes de la nevada al Berguedà: 'De 150 dinars previstos en vam servir 22
  4. La caixa negra del tren de Gelida assenyala que el maquinista només va tenir cinc segons per frenar abans de xocar contra el mur desplomat
  5. Javier de Haro, psicòleg, sobre el fals mite dels avis: 'Només ho entendrem quan siguem avis
  6. Puente explica que el mur de Gelida era responsabilitat de Carreteres i havia rebut tres inspeccions entre 2023 i 2025
  7. Alerta per un nou front que deixarà nevades al Pirineu i vent de més de 70 km/h a tot Catalunya
  8. Així ha estat el rescat de la família atrapada en un cotxe pel torb: els bombers també es queden encallats

Els Bombers han efectuat 8 sortides per incidències causades pel vent a la Regió d'emergències Centre

Els Bombers han efectuat 8 sortides per incidències causades pel vent a la Regió d'emergències Centre

Despreniments a la façana d’un edifici de la Gran Via de Berga

Despreniments a la façana d’un edifici de la Gran Via de Berga

Fira Igualada celebra 75 anys d'activitat durant tot el 2026

Fira Igualada celebra 75 anys d'activitat durant tot el 2026

Acord de l'Ajuntament de Manresa amb la federació de les caputxines per comprar el convent del carrer de Talamanca

Acord de l'Ajuntament de Manresa amb la federació de les caputxines per comprar el convent del carrer de Talamanca

Manresa i Terrassa demanen la gratuïtat temporal dels peatges de l'autopista per la crisi de Rodalies

Manresa i Terrassa demanen la gratuïtat temporal dels peatges de l'autopista per la crisi de Rodalies

Hijos de la Ruina, reialesa del rap en espanyol: "Aquesta música era molt de nínxol, molt competitiva, molt de posar la traveta, i nosaltres no li hem fet a ningú"

Hijos de la Ruina, reialesa del rap en espanyol: "Aquesta música era molt de nínxol, molt competitiva, molt de posar la traveta, i nosaltres no li hem fet a ningú"

Sanitat firma un acord amb sindicats pel nou estatut marc

Sanitat firma un acord amb sindicats pel nou estatut marc

Definides les eliminatòries d'una de les Copes més disputades del segle

Definides les eliminatòries d'una de les Copes més disputades del segle
Tracking Pixel Contents