El consultori d’Avià impulsa l’Escola de Salut amb vuit sessions comunitàries fins al novembre
El cicle, que arriba a la quarta edició, consolida l’aposta per la salut comunitària amb activitats adreçades a veïns d’Avià, l’Espunyola, Montmajor i Capolat
Regió7
El Consultori Local d’Avià, de l’Institut Català de la Salut (ICS) a la Catalunya Central, posa en marxa una nova edició de l’Escola de Salut d’Avià, un cicle d’activitats comunitàries adreçat a la població adulta d’Avià, l’Espunyola, Montmajor i Capolat. Aquesta serà la quarta edició del programa, que ofereix espais de trobada i aprenentatge al voltant de la salut i el benestar.
Les sessions es desenvoluparan del 5 de febrer a l’11 de novembre, els dimecres o dijous de 5 a 6 de la tarda, al Casal de la Gent Gran d’Avià. L’objectiu principal és fomentar hàbits de vida saludables, prevenir malalties i empoderar la ciutadania en la gestió de la seva pròpia salut, a través d’un enfocament proper, participatiu i comunitari.
Vuit sessions
El programa inclou vuit sessions gratuïtes, dinamitzades per professionals sanitaris de l’atenció primària, que abordaran temàtiques d’interès general al llarg de l’any.
- 5 de febrer: Del sofà a l’acció – Sedentarisme
- 12 de març: Estratègies per superar la incontinència – Sòl pelvià
- 9 d’abril: La Meva Salut – Com utilitzar l’aplicació
- 6 de maig: Aprendre a baixar el ritme – Ansietat i estrès
- 10 de juny: El teu cor parla – Salut cardiovascular
- 24 de setembre: Equilibri avui, seguretat demà – Prevenció de caigudes
- 21 d’octubre: La salut dels ossos
- 11 de novembre: Diabetis i alcohol, enemics de la teva salut
Salut comunitària i proximitat
L’Escola de Salut d’Avià s’emmarca en l’aposta de l’ICS per reforçar la salut comunitària, apropant el coneixement sanitari a la població i promovent la corresponsabilitat en la cura de la salut. Tot i que no cal inscripció prèvia, per a més informació, les persones interessades poden adreçar-se al Casal de la Gent Gran d’Avià o consultar el seu equip de professionals del Consultori d’Avià.
