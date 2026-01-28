Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els veïns del carrer Bruc protesten pel trasllat de la parada de busos de Berga

Pancartes al carrer i presència als plens mantenen la pressió contra el canvi d’ubicació a la carretera de Solsona, provisional fins que es faci l’estació definitiva

Pancarta penjada a la carretera de Solsona, el lloc on es vol ubicar la parada provional de busos

Pancarta penjada a la carretera de Solsona, el lloc on es vol ubicar la parada provional de busos / Anna Costa

Anna Costa

Anna Costa

Berga

El veïnat del carrer Bruc de Berga es mou per intentar aturar el trasllat de la parada d’autobusos del capdamunt del passeig de la Pau a la carretera de Solsona. Aquest canvi (provisional fins que no es construeixi l’estació definitiva al sud de la Rasa dels Molins), que ve motivat pels diversos accidents que hi ha hagut a la ubicació actual, comportaria que el trànsit de vehicles en direcció a la Valldan passés pel carrer Bruc. I els veïns s’hi oposen.

Les darreres setmanes han penjat pancartes per mostrar el seu rebuig a la decisió del govern municipal (CUP i ERC) d'ubicar la parada a la zona del parc dels Soldats i també van intervenir a l’apartat de precs i preguntes del ple de gener a l’Ajuntament de Berga, per segon mes consecutiu. Van reiterar que el carrer Bruc «no està preparat per assumir un augment de circulació i que això pot generar problemes de seguretat».

El col·lectiu recorda que els informes de mobilitat amb què es regeix l’equip de govern de Berga són del 2022 i reclama que s’elabori un estudi actualitzat abans d’aplicar els canvis, ja que consideren que en els darrers anys hi ha hagut variacions significatives en els fluxos de trànsit a la zona.

El PSC aposta per la participació ciutadana

En aquest context, el regidor socialista Marc Ortega (a l’oposició) va insistir en el darrer ple en la necessitat de transparència per part del govern i que hi hagi consens veïnal: «No hi ha consens; per tant, si els veïns no hi estan a favor, entenem que no és factible», va explicar i va insistir en la necessitat de crear una taula de treball i de diàleg amb els veïns per abordar la qüestió de la parada de busos i els canvis de mobilitat. Un compromís que segons l’alcalde, Ivan Sànchez, es manté.

El PSC va més enllà i aposta per participació ciutadana: «El nostre posicionament és que s’exposin a la ciutadania de Berga les diferents ubicacions possibles per a la parada provisional de busos i que la gent triï». I que es faci «de forma transparent, amb els informes corresponents de mobilitat i seguretat», va remarcar Marc Ortega.

