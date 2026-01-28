Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Museu de Berga exposa una vintena d’olis patumaires de Ramon Calonge

La mostra reivindica la trajectòria del pintor berguedà, a qui se li retrà homenatge. Es podrà veure del 31 de gener al 22 de febrer

L'exposició 'Olis de Patum' es podrà veure al Museu Comarcal de Berga

L'exposició 'Olis de Patum' es podrà veure al Museu Comarcal de Berga / Ramon Calonge

Regió7

Berga

El Museu Comarcal de Berga acollirà l’exposició Olis de Patum, una mostra que reuneix una vintena de pintures del berguedà Ramon Calonge Casafont inspirades en la Patum.

La inauguració es farà aquest dissabte, 31 de gener, a les 7 de la tarda. En el marc de la inauguració de la mostra, el Casal d’Europa del Berguedà farà un homenatge a l’artista, en reconeixement de la seva trajectòria i a la seva contribució a la difusió del patrimoni cultural de la comarca a través de la pintura. L'acte és impulsat pel Casal d’Europa del Berguedà, el Museu Comarcal del Berguedà i l’Ajuntament de Berga amb el suport de la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.

La mostra Olis de Patum proposa un recorregut visual per diverses interpretacions plàstiques de la Patum. Es podrà visitar fins al 22 de febrer i l’horari d’obertura serà als matins, de dilluns a diumenge de 10 a 14 h; i a les tardes, de dijous a dissabte, de 17 a 20 h.

