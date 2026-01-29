Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Artur MasR4Premi Planes d’investigacióAlba CaretaBaxi ManresaBarça
instagramlinkedin

Els Bombers busquen tres joves que s'han perdut a la Serralada del Cadí

Els joves es troben bé, però desorientats entre el Refugi Sant Jordi i el Col de Vimboca

El refugi Sant Jordi a Guardiola de Berguedà, d'on han sortit els joves que s'han perdut

El refugi Sant Jordi a Guardiola de Berguedà, d'on han sortit els joves que s'han perdut / ARXIU PARTICULAR

Eduard Font Badia

Manresa

Els Bombers de la Generalitat treballen a hores d'ara per localitzar tres joves de 19 anys que aquest matí han sortit del refugi Sant Jordi, a Guardiola de Berguedà i a tres hores a peu des de Bagà, i es dirigien al Coll de Vimboca quan han perdut la ruta. En veure que se'ls tirava la foscor al damunt, han avisat els serveis d'emergència, que a l'hora d'escriure aquestes línies encara no havien establert contacte visual amb ells, però sí per telèfon.

Els joves es troben bé, i només presenten símptomes de fatiga.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mor Dolors Casas i Pujol, fundadora de l'Esclat i professora del Conservatori de Manresa
  2. Mor als 38 anys Alexis Ortega, l’actor de doblatge que va donar vida a Tom Holland a Llatinoamèrica
  3. La caixa negra del tren de Gelida assenyala que el maquinista només va tenir cinc segons per frenar abans de xocar contra el mur desplomat
  4. La mare del nen assistit a Solsona diu que el van salvar els sanitaris, i no un mosso
  5. El nebot i la cuidadora d'una senyora gran i malalta, acusats de prendre-li més de 100 mil euros del compte bancari en un any
  6. Centenars de persones acomiaden la professora de música de Manresa Dolors Casas i Pujol
  7. Un exmaquinista de Renfe diu que la línia Manresa-Terrassa 'cada dos per tres pateix esllavissades
  8. «Qui pugui tornar a impulsar el projecte de Convergència tindrà molt recorregut»

Els Bombers busquen tres joves que s'han perdut a la Serralada del Cadí

Els Bombers busquen tres joves que s'han perdut a la Serralada del Cadí

Nicki Minaj es declara “fan número 1” de Trump i desferma crítiques dins la seva comunitat

Nicki Minaj es declara “fan número 1” de Trump i desferma crítiques dins la seva comunitat

El ministre de Transports, Óscar Puente, diu que està “satisfet” amb l’execució del Pla Rodalies.

La UBIC de Cardona organitza aquest cap de setmana la 32a edició del Mercat de la Ganga

La UBIC de Cardona organitza aquest cap de setmana la 32a edició del Mercat de la Ganga

L'Ajuntament de Fonollosa condemna les trampes per a gossos que han aparegut a Canet de Fals

L'Ajuntament de Fonollosa condemna les trampes per a gossos que han aparegut a Canet de Fals

Rosalía, caçada passejant de la mà per Barcelona al costat d’una famosa model francesa

Rosalía, caçada passejant de la mà per Barcelona al costat d’una famosa model francesa

Titot i David Rosell, ens parla sobre el seu nou tema musical, tornar-hi

Pastisseria El Cigne

Pastisseria El Cigne
Tracking Pixel Contents