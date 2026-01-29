Els Bombers busquen tres joves que s'han perdut a la Serralada del Cadí
Els joves es troben bé, però desorientats entre el Refugi Sant Jordi i el Col de Vimboca
Manresa
Els Bombers de la Generalitat treballen a hores d'ara per localitzar tres joves de 19 anys que aquest matí han sortit del refugi Sant Jordi, a Guardiola de Berguedà i a tres hores a peu des de Bagà, i es dirigien al Coll de Vimboca quan han perdut la ruta. En veure que se'ls tirava la foscor al damunt, han avisat els serveis d'emergència, que a l'hora d'escriure aquestes línies encara no havien establert contacte visual amb ells, però sí per telèfon.
Els joves es troben bé, i només presenten símptomes de fatiga.
- Mor Dolors Casas i Pujol, fundadora de l'Esclat i professora del Conservatori de Manresa
- Mor als 38 anys Alexis Ortega, l’actor de doblatge que va donar vida a Tom Holland a Llatinoamèrica
- La caixa negra del tren de Gelida assenyala que el maquinista només va tenir cinc segons per frenar abans de xocar contra el mur desplomat
- La mare del nen assistit a Solsona diu que el van salvar els sanitaris, i no un mosso
- El nebot i la cuidadora d'una senyora gran i malalta, acusats de prendre-li més de 100 mil euros del compte bancari en un any
- Centenars de persones acomiaden la professora de música de Manresa Dolors Casas i Pujol
- Un exmaquinista de Renfe diu que la línia Manresa-Terrassa 'cada dos per tres pateix esllavissades
- «Qui pugui tornar a impulsar el projecte de Convergència tindrà molt recorregut»