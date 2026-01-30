Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Alerta per una estafa telefònica que suplanta l’Ajuntament de Berga per cobrar tributs

Els estafadors es fan passar per personal municipal i demanen el pagament de l’IBI o la taxa d’escombraries mitjançant trucades i WhatsApp

L’Ajuntament de Berga ha tingut coneixement d’una estafa on se suplanta la identitat del consistori per reclamar el pagament de tributs municipals (IBI o taxa d’escombraries) tal com s’ha detectat en altres municipis. El març de l'any passat el consistori ja va alertar d’aquest tipus d’estafa a la ciutadania, que aquests dies es torna a produir.

Es tracta d’un tipus de frau anomenat vishing en què els estafadors busquen obtenir dades personals o bancàries dels usuaris, però en aquest cas, el frau es comet a través d'una trucada telefònica, enganyant la víctima mitjançant la suplantació de la identitat d'un tercer de confiança.

En la trucada, els estafadors es fan passar per personal municipal, contacten a través del telèfon o WhatsApp i reclamen a la ciutadania el cobrament de l’IBI o la taxa d’escombraries, seguida d’un missatge de WhatsApp en què es proporciona un número de compte bancari per fer l’ingrés del suposat deute.

L’Ajuntament de Berga i l’Organisme de Gestió Tributària no utilitzen mai aquests canals per reclamar el cobrament de tributs municipals. Davant de qualsevol dubte, es demana a la ciutadania que es posi en contacte amb l’Ajuntament de Berga (93 821 43 33), la Policia Local (93 821 04 27) o els Mossos d’Esquadra (112 / 93 881 57 85).

