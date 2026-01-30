Berga homenatja Antoní Massaguer en el marc del cicle 'Rescatem la Memòria, Recuperem la Dignitat', que programa una desena d'actes
Es faran xerrades, exposicions, presentacions literàries, rutes guiades i espectacles per preservar la memòria històrica i recordar l’entrada de les tropes franquistes a Berga el 2 de febrer del 1939
Regió7
Berga commemorarà el 87è aniversari de l’entrada de les tropes franquistes a la ciutat amb una nova edició del cicle ‘Rescatem la Memòria, Recuperem la Dignitat’, que tindrà lloc del 30 de gener al 21 de febrer. La programació inclou una desena d’activitats que combinen divulgació històrica, creació artística i recuperació del passat, amb la voluntat de preservar la memòria històrica i la dignitat democràtica. Les activitats inclouen conferències, presentacions literàries, exposicions, rutes guiades i espectacles.
Xerrades
La programació inclou dues conferències destacades. Aquest divendres, 30 de gener, Aram Monfort, doctor en Història i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, parlarà sobre els camps de concentració franquistes a Catalunya, implementats entre els anys 1938 i 1942, i la seva rellevància com a base de la llarga durada de la dictadura. La conferència es farà a la sala de plens de l’Ajuntament de Berga a les 19 h.
El divendres 6 de febrer, Marc Santasusana oferirà al Casal Panxo (18:30 h) una conferència i exposició sobre les publicacions independentistes i socialistes, repassant els orígens del moviment des de 1918 i el seu desenvolupament durant els anys vint i trenta, amb èmfasi en les capçaleres que van aparèixer a partir de 1931 i la seva importància com a eina de difusió i organització. L’exposició inclourà en primícia exemplars originals d’aquestes publicacions.
Llibre i homenatge
Pel que fa a publicacions, aquest dissabte 31 de gener (18:30 h), el Casal Panxo acollirà la presentació del llibre Ni Madrid ni Moscou. El partit comunista català (1926-1930) d’Ignasi Bea, que analitza la creació del primer partit comunista estrictament català i el seu paper en la qüestió nacional i la publicació del primer diari comunista en llengua catalana, Treball.
L'endemà, diumenge, s'ha programat un acte destacat del cicle: l’homenatge a l’activista independentista berguedà Antoní Massaguer, amb motiu del 25è aniversari de la seva mort. Massaguer (Berga, 1947-2000) va ser detingut el 1980 acusat de pertànyer a la banda armada EPOCA i condemnat a 36 anys de presó, però finalment va ser alliberat per decisió del Tribunal Europeu de Drets Humans. L’homenatge, impulsat pel Casal Panxo i la Fundació Reeixida, tindrà lloc el diumenge 1 de febrer a les 17 h a la Sala Casino, amb intervencions d’Oriol Falguera, president de la Fundació Reeixida, i d’Aleix Renyé, periodista, escriptor i antic refugiat polític. L’acte posarà en relleu la seva trajectòria i la seva famosa frase: “Per vèncer cal anar-hi, anar-hi i anar-hi”.
Senyalització dels refugis antiaeris
En el marc del projecte Xarxa d’Espais de Memòria, promogut pel Memorial Democràtic, el dissabte 7 de febrer (16:30 h) es presentaran tres elements informatius sobre els refugis antiaeris de Berga a la plaça del Forn. L’acte inclourà parlaments institucionals, una actuació poètico-musical i una visita a un dels refugis.
Els tres emplaçaments on s’ubicaran els plafons informatius són: la plaça del Forn, on s’instal·larà un tòtem que recull el projecte de refugis antiaeris de la ciutat de Berga dissenyat per l’arquitecte Emili Porta i Galobart, que contextualitza l’estratègia de Defensa Passiva; el Teatre Municipal, on s’instal·larà un plafó informatiu sobre el refugi del Casino i altres estratègies de defensa, com les trinxeres; i la plaça de la Ribera, que comptarà amb un plafó amb la descripció del refugi de l’ajuntament i informació sobre les estratègies de guerra per portar a terme els bombardejos.
Rutes guiades
La commemoració també inclou dues rutes guiades gratuïtes pels escenaris de l’entrada de les tropes franquistes a Berga, que es faran el diumenge 8 de febrer (11 h) i el dissabte 21 de febrer (16:30 h), amb sortida des de Cal Tonillo i final amb visita a un refugi antiaeri. Aquestes rutes permeten conèixer els espais vinculats amb els últims dies de la Guerra Civil i la repressió franquista a la ciutat.
El 2 de febrer del 1939, les tropes franquistes dirigides pel general Sagardía van accedir a la capital berguedana per la cruïlla que enllaça el carrer del Roser amb la carretera de Sant Fruitós, a la cantonada de l’antic bar Cal Tonillo. Tot i no haver estat un territori on es produïren enfrontaments bèl·lics directes, sí que van notar els efectes de la guerra en altres àmbits.
Espectacle
Finalment, el diumenge 8 de febrer (18 h), la Sala Casino acollirà l’espectacle escènic Dones del 36, contra el feixisme i la Guerra Civil, de David Pintó i Joan Valentí. L’obra homenatja a les dones que van lluitar per la llibertat durant la Segona República i la Guerra Civil, recuperant les seves veus a través de monòlegs, cançons, humor i projeccions audiovisuals. L’espectacle s’adreça a públic major de 12 anys i les entrades poden adquirir-se anticipadament clicant aquí, i a la taquilla del teatre una hora abans de l’inici de la funció.
El cicle de memòria històrica és impulsat per l’àrea de Cultura de l’Ajuntament de Berga i la comissió de memòria històrica formada per persones a títol individual, organismes i entitats com l’Arxiu Comarcal del Berguedà, Òmnium Cultural del Berguedà, l’Àmbit de Recerques del Berguedà, el Centre d’Estudis d’Avià, la Societat d’Arqueologia del Berguedà i el Casal Panxo. La iniciativa també té el suport de la Generalitat de Catalunya a través del Memorial Democràtic i també de la Diputació de Barcelona.
