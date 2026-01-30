El Berguedà supera de nou els 200.000 visitants als principals recursos turístics durant el 2025
El patrimoni industrial de la comarca és un gran pol d’atracció i també destaca la forta presència de visitants als espais naturals
Regió7
El nombre de visitants als principals recursos turístics del Berguedà durant l’any 2025 s’ha mantingut estable i ha tornat a situar-se per sobre de les 200.000 persones, segons les dades recollides per l’Agència de Desenvolupament del Berguedà.
Tot i aquesta estabilitat global, l’anàlisi detallada mostra comportaments diferenciats segons el tipus de recurs. Alguns equipaments amb un volum de visitants més reduït han registrat increments percentuals rellevants, mentre que els recursos més consolidats han experimentat lleugeres davallades que no són significatives i que els mantenen en xifres molt similars a les d’anys anteriors. La suma total de visitants el 2025 és de 200.107 i el 2024 va ser de 202.902. (Vegeu gràfic al capdavall de la notícia).
Patrimoni industrial
Un any més, el rànquing dels recursos més visitats de la comarca està encapçalat pels Jardins Artigas, de la Pobla de Lillet, seguits del Tren del Ciment (ferrocarril turístic que va de la Pobla al Museu del Ciment de Castellar de n'Hug) i dels principals museus industrials del Berguedà: el Museu del Ciment, el Museu de les Mines de Cercs i el Museu del Cal Vidal. En conjunt, l’oferta vinculada al patrimoni industrial s’apropa als 149.000 visitants, fet que consolida aquest àmbit com un dels principals pols d’atracció turística de la comarca.
Recursos naturals
Pel que fa als recursos relacionats amb la natura, s’han comptabilitzat prop de 14.000 visitants en equipaments o espais que requereixen un accés específic. A aquesta xifra cal sumar-hi 8.500 persones que han participat en activitats desenvolupades en equipaments esportius situats en el medi natural. Paral·lelament, es calcula que els tres principals espais naturals del Berguedà —les Fonts del Llobregat, el Pedraforca i altres espais del Parc Natural del Cadí-Moixeró— han rebut aproximadament 365.000 visitants. Tanmateix, en tractar-se d’espais oberts i sense accés regulat, no es disposa de comptabilitzacions exactes.
Patrimoni romànic
L’oferta vinculada al patrimoni romànic ha superat les 8.000 persones. Des del 2024, les dades de les esglésies romàniques inclouen conjuntament tant les visites ordinàries com els assistents a les activitats culturals que s’hi organitzen, fet que permet obtenir una visió més completa de l’ús cultural d’aquests espais.
David Font, conseller de Turisme del Consell Comarcal del Berguedà, ha destacat que "les dades del 2025 mostren un escenari de consolidació del turisme al Berguedà, amb una oferta diversa que manté l’interès dels visitants i que posa en valor tant el patrimoni industrial com el natural i cultural de la comarca, així com també la nostra aposta pel turisme esportiu". Font ha afegit que "aquesta estabilitat és una bona base per continuar treballant en la millora de la qualitat de l’oferta turística, en la diversificació dels recursos i en una gestió sostenible dels fluxos de visitants, alineada amb el territori i amb les necessitats locals".
Des de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà es valora positivament aquesta evolució, que reforça el paper del turisme com a sector estratègic per a la comarca, tot mantenint l’equilibri entre activitat econòmica, preservació del patrimoni i sostenibilitat territorial.
