Els Bombers rescaten una dona que feia raquetes a Peguera
S'ha trobat malament i ha estat necessari l'helicòpter per traslladar-la a l'Hospital de Sant Bernabé de Berga
Una dona ha hagut de ser rescatada aquest migdia pels Bombers de la Generalitat en trobar-se malament mentre practicava raquetes al Berguedà. La senyora, de 70 anys i veïna de Barcelona, estava amb un grup al principi del camí que uneix Peguera amb els Rasos. Ha començat a sentir-se molt marejada i els seus acompanyants han avisat el 112, que han desplaçat fins al lloc un helicòpter amb el GRAE, el Grup d'Actuacions Especials dels Bombers i un metge del SEM (Servei d'Emergències Mèdiques). L'avís s'ha donat minuts abans de les 14 h i a les 14.29 h ja s'enlairava l'helicòpter amb la dona a bord. La resta del grup ha continuat l'excursió.
L'aparell dels Bombers ha aterrat al Parc de Berga, on l'esperava una ambulància que ha traslladat la dona a l'Hospital de Sant Bernabé de Berga, on ha arribat en estat menys greu.
