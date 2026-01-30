Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els Bombers rescaten una dona que feia raquetes a Peguera

S'ha trobat malament i ha estat necessari l'helicòpter per traslladar-la a l'Hospital de Sant Bernabé de Berga

Els camins dels Rasos de Peguera estan plens de neu hores d'ara per practicar activitats com les raquetes. Foto de fa dos dies

Els camins dels Rasos de Peguera estan plens de neu hores d'ara per practicar activitats com les raquetes. Foto de fa dos dies / Rasos de Peguera

Eduard Font Badia

Manresa

Una dona ha hagut de ser rescatada aquest migdia pels Bombers de la Generalitat en trobar-se malament mentre practicava raquetes al Berguedà. La senyora, de 70 anys i veïna de Barcelona, estava amb un grup al principi del camí que uneix Peguera amb els Rasos. Ha començat a sentir-se molt marejada i els seus acompanyants han avisat el 112, que han desplaçat fins al lloc un helicòpter amb el GRAE, el Grup d'Actuacions Especials dels Bombers i un metge del SEM (Servei d'Emergències Mèdiques). L'avís s'ha donat minuts abans de les 14 h i a les 14.29 h ja s'enlairava l'helicòpter amb la dona a bord. La resta del grup ha continuat l'excursió.

L'aparell dels Bombers ha aterrat al Parc de Berga, on l'esperava una ambulància que ha traslladat la dona a l'Hospital de Sant Bernabé de Berga, on ha arribat en estat menys greu.

