Berga reconeix tot un segle de pintura de Patum de Ramon Calonge
El pintor, nascut el 1929, plasma en una vintena d'olis que s'exposen al Museu Comarcal fins al 22 de febrer la vitalitat de la festa berguedana
Axel Lapuerta
Una vintena de quadres pintats a l’oli per l’artista berguedà Ramon Calonge Casafont ofereixen una mirada diversa i àmplia sobre la Patum, capturant la llum, el color i el moviment de la festa. És l'obra d'un veterà pintor berguedà que s'apropa, vital, a la xifra dels 100 anys. L’exposició, titulada ‘Olis de Patum’, es va inaugurar ahir a la tarda al Museu Comarcal de Berga i estarà oberta al públic fins al 22 de febrer. Entre els llenços s’hi poden veure moments emblemàtics del món patumaire, com la Patum de Lluïment, la Patum Completa, el passacarrers, els Quatre Fuets, la pujada dels Gegants Nous a Queralt, les atraccions del Vall o fins i tot l’antiga processó de Corpus.
En el marc de la inauguració de l’exposició, el Casal d’Europa del Berguedà i l’Ajuntament de Berga van retre homenatge a l’artista, en reconeixement a la seva trajectòria, fent-li entrega d’una placa commemorativa. «Amb aquest reconeixement fem un acte de justícia perquè a vegades als pobles i ciutats ens costa reconèixer la seva gent i els seus artistes, sobretot en vida. Per això no hi ha res més bonic que homenatges com aquest», va assegurar l’alcalde de Berga i president del Casal d’Europa del Berguedà, Ivan Sànchez. En aquesta línia, Sànchez va afirmar que «estem davant d’un dels millors pintors de la història de la nostra ciutat».
Per altra banda, el fundador del Casal d’Europa del Berguedà, Jaume Farguell, va assenyalar que «es tracta d’una exposició magnífica, l’obra mestra d’un gran mestre i un artista complet». Farguell va destacar que Calonge és «un cas de virtut artística innata i de qualitat indiscutible». A la vegada, l’historiador i estudiós de la Patum, Albert Rumbo, va apuntar que «en aquesta interessant mostra, l’autor ens fa unes pinzellades del que és i del que era la Patum i, per tant, és un testimoni històric». Rumbo va dir que «La Patum es pot viure de mil maneres i la Patum dels artistes, justament, és un vessant molt desconegut».
Emocionat i agraït per l’homenatge, Calonge va confessar que «el fet de pintar sobre la Patum és una cosa que sent de Berga et surt de dins». En aquest sentit, l’artista va afegir que «és un tema bonic i especial, sobretot pel foc i el moviment». L’exposició és una iniciativa impulsada pel Casal d’Europa del Berguedà, el Museu Comarcal de Berga i l’Ajuntament de Berga amb el suport de la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya. L’horari d’obertura és als matins, de dilluns a diumenge, de les 10 del matí a les 2 del migdia; i a les tardes, de dijous a dissabte, de les 5 de la tarda a les 8 del vespre.
Artista autodidacta amb una llarga trajectòria
Ramon Calonge (Berga, 1929) és un artista autodidacte amb una carrera marcada per diverses disciplines pictòriques, destacant especialment en la pintura paisatgística. Pintor influït per l’Escola d’Olot i per Joaquín Sorolla, va presentar la seva primera exposició a la Sala d’Art Codina de Berga l’any 1957. «El fet de ser autodidacta et permet crear un estil propi i fa que no t’assemblis a ningú», va expressar l’artista.
La seva obra s’ha pogut veure en ciutats com Olot, Manresa –on ha exposat amb gran èxit en diverses ocasions–, Sant Llorenç de Morunys o diverses galeries de Barcelona. Al mateix temps, ha exposat a Andorra i altres punts d’Europa. Les seves obres formen part de nombroses col·leccions privades arreu de Catalunya, així com de la seva ciutat natal. A part de la pintura, també ha treballat l’escultura, present en diferents espais públics de Berga.
