L’Esbart Cadí de Bagà celebra 75 anys amb nans propis, un espectacle amb música en directe i un homenatge als balladors
L’entitat, que agrupa prop d’un centenar de balladors, ha programat una vintena d’actes al llarg de l’any
L’Esbart Cadí de Bagà commemora el seu 75è aniversari amb una programació extensa que inclourà una vintena d’activitats al llarg de l’any amb tres actes centrals, entre els quals destaca un espectacle amb música en directe el 25 de juliol a la plaça Porxada de Bagà.
L’esbart va ser fundat per Joan Pardinilla i Maria Guiu, mestres destinats a Bagà als anys quaranta. Abans de la creació formal del grup, Maria Guiu ja ensenyava danses a l’escola, i l’estrena oficial de l’Esbart Cadí va ser el 1951. Des d’aleshores, l’entitat ha viscut etapes d’esplendor —sobretot fins a mitjans dels anys seixanta, amb nombroses actuacions a la comarca i arreu del país— i moments més difícils, però sempre ha mantingut l’activitat. "Infinitat de gent del poble ha passat per l’esbart. És una de les entitats amb més cohesió i caliu de Bagà, i volem agrair la tasca de tothom que ha fet possible arribar a aquests 75 anys", remarquen el president de l’entitat, Antoni Rosell, i el vocal Francesc Pons.
Auladansa, un projecte per fer créixer el planter
Actualment, l’esbart compta amb prop d’un centenar de membres entre el grup de veterans, el cos de dansa i les seccions infantils. Entre vint i trenta són infants. Segons ha explicat Èlia Pons, balladora del cos de dansa i una de les coordinadores de les seccions infantils, després de la covid, l’entitat va patir una davallada, especialment amb la desaparició del grup infantil, fet que va motivar la posada en marxa de nous projectes per recuperar base. Un dels projectes clau és Auladansa, que arriba aquest any a la tercera edició i que implica tots els centres educatius de l’alt Berguedà: escola Galceran de Pinós de Bagà, escola Sant Llorenç de Guardiola de Berguedà, escola Lillet a Güell de la Pobla de Lillet i la ZER Alt Berguedà (Vallcebre, Sant Julià de Cerdanyola i Saldes). S’ensenya una dansa per cicle i les coreografies es ballaran aquest dimarts en la trobada escolar de danses tradicionals, que es va coincidir amb la setmana de la Festa de l'Arròs de Bagà. El projecte Auladansa ha fet que "molts nens i nenes es vulguin tornar a apuntar a l’esbart i que vegin la dansa com una cosa divertida i no només com una activitat de nenes", apunta Èlia Pons.
Tres actes centrals per celebrar els 75 anys
El primer acte central de l’aniversari de l'Esbart Cadí serà precisament la Festa de l’Arròs de Bagà d'aquest pròxim diumenge, 8 de febrer, on es presentaran vuit caps de nans inspirats en el Ball de Nans de Reus. Representen quatre parelles —catalana, aragonesa, valenciana i balear— de quatre territoris dels Països Catalans dels quals l’esbart interpreta danses.
El segon gran acte tindrà lloc el dissabte 25 de juliol, amb un espectacle especial dels 75 anys que comptarà amb música en directe de la Cobla Sant Jordi. Els arranjaments aniran a càrrec d’Eduard Iniesta i el text serà de Laura Corominas. El muntatge serà musicat i teatralitzat, amb la participació del cos de dansa de l'Esbart Cadí i d’una actriu encara per concretar. Integrarà en un sol acte la música que habitualment acompanya les danses, tant de cobla com de rondalla i altres formacions.
El tercer acte central se celebrarà el dissabte 21 de novembre i consistirà en un reconeixement als fundadors, exdansaires i balladors que han fet possible la trajectòria de l’entitat.
La programació es completarà amb nombrosos actes més. Per exemple, la Festa de la Primavera a l’abril, una trobada de bastoners, el dinar de germanor al Paller al maig, actuacions a la Festa del Roser i a la Festa Major de Terradelles al juny, la 36a Trobada d’Esbarts al setembre, una caminada al Niu de l’Àliga amb ballada i, entre altres, participació en les Festes de la Baronia amb tallers de dansa oberts a tothom a l’octubre.
Coincidint amb l’aniversari, l’Esbart Cadí ha estrenat la pàgina web esbartcadi.cat i ha renovat marxandatge amb actualització del logotip.
L’alcalde de Bagà, Lluís Casas, subratlla que l’entitat "es troba en un molt bon moment de salut" i assegura que "aquest serà l’any de l’Esbart Cadí". Destaca especialment l’espectacle de juliol, que considera "d’alt nivell i difícil de trobar a la Catalunya Central", i remarca el suport municipal i l’obtenció d’una subvenció de la Generalitat per ajudar a fer possible la celebració.
