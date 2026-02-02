L'escola FEDAC Xarxa, de Berga, connecta talent jove i empresa en una jornada d’èxit
'Fem Xarxa' consolida un espai de trobada entre estudiants, empreses i referents professionals
Regió7
L’escola FEDAC Xarxa de Berga va celebrar divendres passat la segona edició de la jornada Fem Xarxa: Connectem Talent i Empresa, una iniciativa que consolida l’aposta del centre per l’orientació professional, la connexió amb el teixit empresarial i l’acompanyament dels joves en el seu futur acadèmic i laboral.
La jornada es va iniciar amb la benvinguda institucional de la directora, Dolors Selga, que va destacar la importància de crear espais de trobada entre alumnat i empreses per afavorir el desenvolupament personal i professional dels joves.
L’esdeveniment va comptar amb la participació d’Anna Mates Gómez, assessora en Programes de Formació Professional (FP) de la Cambra de Comerç de Barcelona, que va explicar el funcionament de la Xarxa d’Ambaixadors i Ambaixadores d’FP, formada per alumnes i exalumnes que contribueixen a la divulgació d’una Formació Professional de qualitat. Durant la seva intervenció, els assistents van poder conèixer l’experiència d’una ambaixadora mitjançant una connexió en línia via Teams.
Un dels moments més inspiradors va ser la xerrada de l'avianesa Margarita Salvans, Chief Financial Officer i membre del consell d’administració de Mango, així com consellera de Banc Sabadell, i reconeguda per Forbes com una de les 100 dones més influents d’Espanya. Salvans va compartir la seva trajectòria professional i va reflexionar sobre el significat de l’èxit, transmetent un missatge clar a l’alumnat: «Amb talent, esforç i humilitat, es pot arribar molt lluny». A més, va oferir eines pràctiques per afrontar amb confiança les pràctiques formatives i els processos de selecció, destacant valors com l’actitud, l’esforç, la constància, la intuïció, la humilitat, l’ambició i el somriure.
Tot seguit, es va dur a terme una taula rodona moderada per Alba Siles, estudiant de segon de batxillerat del centre, que va donar veu a empreses i exalumnes. Maria Cosp, de l’empresa Algèmica, va posar l’accent en la importància dels valors humans, afirmant que «més enllà de les competències tècniques, demanem bones persones». Per la seva banda, Adrià González, de MotorDrive, va subratllar que «la implicació ha de ser sempre, no només la primera setmana». Els exalumnes Queralt Martin i Arnau Barra van compartir testimonis emotius sobre l’impacte del pas per FEDAC Xarxa en el seu creixement personal i professional.
Després, la jornada es va dividir en dues activitats paral·leles. L’alumnat de segon de grau mitjà i superior va participar en el taller-xerrada L’Art de Decidir, impartit pel coach Pere Casas, orientat a fomentar la presa de decisions conscients i alineades amb les pròpies vocacions. Paral·lelament, l’alumnat de primer de grau mitjà i superior va participar en l’activitat Speed Dating: alumnes i empreses, una dinàmica d’entrevistes breus que va facilitar el primer contacte directe entre estudiants i empreses col·laboradores, que van valorar molt positivament poder conèixer de primera mà el talent jove de la comarca.
La jornada també va comptar amb la presència de representants de la comunitat educativa i institucional, entre els quals David González, director de l’àrea d’Innovació i Millora Pedagògica de FEDAC; Jordi Gallardo, director de l’àrea de Desenvolupament de Persones de la mateixa xarxa, i Ermínia Altarriba, regidora de Comerç, Promoció Econòmica i Ocupació de l’Ajuntament de Berga. Així mateix, hi va participar Xavier Güell, director general de Centres Concertats i Centres Privats del Departament d’Educació i Formació Professional, que en la seva intervenció va posar en relleu el paper del professorat i la necessitat de «creure en els alumnes i fer que se sentin estimats», en sintonia amb el projecte educatiu del centre.
