El Berguedà enceta una nova edició de la ruta dels Sopars Maridats de la Caça i la Tòfona

Sis restaurants de la comarca oferiran menús especials amb maridatge de vins els dijous del 5 de febrer al 12 de març

Un dels sopars maridats d'una edició anterior

Un dels sopars maridats d'una edició anterior / Hostaleria i Turisme

Regió7

Berga

El Berguedà inicia una nova edició de la ruta dels Sopars Maridats de la Cuina de la Caça i la Tòfona, una proposta impulsada per Hostaleria i Turisme. Es faran els dijous, a partir d'aquest 5 de febrer i fins al 12 de març. Sis restaurants de la comarca oferiran menús degustació especials maridats amb vins de la DO Pla de Bages, consolidant una iniciativa que ja ha demostrat una gran acceptació en edicions anteriors.

  • 5 de febrer – Cal Marçal, amb vins de Collbaix El Molí
  • 12 de febrer – La Barana, amb vins d’Oller del Mas
  • 19 de febrer – La Cabana, amb vins d’Abadal
  • 26 de febrer – Els Roures, amb vins de Grau i Grau
  • 5 de març – Cal Majoral, amb vins del Celler Les Acàcies
  • 12 de març – Els Casals, amb vins de Solergibert

Els menús tindran un preu únic de 55 euros i estan pensats per posar en valor la qualitat del producte local i la creativitat dels cuiners participants. Els sopars tenen places limitades i és imprescindible fer reserva prèvia directament als restaurants.

Com ja és habitual, la ruta inclou un passaport gastronòmic que es pot segellar a cada sopar. Les persones que completin més caselles entraran al sorteig d’experiències enoturístiques i productes dels cellers participants.

La iniciativa s’emmarca dins la campanya de la Cuina de la Caça i la Tòfona del Berguedà, que promou l'assocació Hostaleria i Turisme del Berguedà amb la col·laboració de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de la Generalitat de Catalunya i el suport de la Diputació de Barcelona, amb el patrocini de la DO Pla de Bages.

TEMES

