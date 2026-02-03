Una exposició a Berga reivindica el paper clau de les dones en la gestió dels boscos
La mostra Emboscades. Dones i bosc s'inaugura aquest dimecres al Pavelló de Suècia
Regió7
L’exposició Emboscades. Dones i bosc reivindica el paper de les dones en l’àmbit forestal i posa el focus en la necessitat de gestionar i conservar els boscos. La mostra s’inaugurarà aquest dimecres 4 de febrer, a les 7 de la tarda al Pavelló de Suècia de Berga, en el marc del projecte Bibliolab EXPLORA el bosc que t’envolta. La iniciativa l'impulsa la biblioteca Ramon Vinyes i Cluet i l’Exploratori dels Recursos de la Natura de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), a través de la Fundació Politècnica de Catalunya, amb el suport de l’Ajuntament de Berga i la Diputació de Barcelona.
Les dones en la gestió dels boscos del nostre país
L’exposició dona visibilitat a la tasca de les dones en un sector tradicionalment masculinitzat. Aplega 18 retrats fotogràfics de gran format, més d’un centenar d’imatges complementàries i diversos materials explicatius que mostren el treball quotidià de professionals forestals, algunes de les quals són del Berguedà. A més, la mostra convida a reflexionar sobre la importància de reconèixer i valorar les dones en el sector forestal i sobre la necessitat d’avançar cap a un futur basat en la igualtat de gènere per afrontar els reptes ambientals i socials actuals. L’exposició es completa amb dotze càpsules audiovisuals accessibles a través de codis QR.
Diagnosi de gènere del món forestal
L’any 2022 es va fer una diagnosi de gènere del món forestal i es van obtenir unes dades rellevants, com ara que entre el 35 i el 40 % de la propietat forestal està en mans de dones. Una altra dada és que, malgrat que a les universitats hi ha moltes dones que estudien enginyeria forestal, la majoria no acaben tenint llocs de treball de direcció. També es va arribar a la conclusió que hi ha una manca de referents.
L'exposició Emboscades. Dones i bosc sorgeix arran d'aquesta diagnosi, per generar noves referents, posar en valor el treball que han fet i fan les dones al sector forestal, així com mostrar les oportunitats que aquestes tenen i tindran les generacions futures per treballar en temes relacionats amb el bosc.
Acte inaugural de la mostra
L’exposició es podrà visitar del 4 de febrer al 10 de març, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 2 del migdia, i a hores convingudes per a grups grans. L’acte inaugural comptarà amb la presència d’Anna Sanitjas, comissària de l’exposició; Clara Santamaria, Emboscada i presidenta de l’associació Dones de Bosc; Iolanda Domenjó, Emboscada; David Meya, subdirector general de Boscos de la Direcció General de Boscos i Gestió del Medi del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya; Dolors Grau, directora fundadora de l’Exploratori dels Recursos de la Natura; Ramon Canal, director de l’Exploratori dels Recursos de la Natura; Fina Sala, directora de la biblioteca Ramon Vinyes i Cluet; i Rosa Rodríguez, regidora d’Educació de l’Ajuntament de Berga.
