Les lluites il·legals de Cercs van concentrar participants de diferents punts de l'Estat
A la Central Tèrmica de Cercs els Mossos van identificar lluitadors de les Balears, València i Las Palmas de Gran Canària, entre altres
Les lluites il·legals que els Mossos van denunciar el passat diumenge al recinte exterior de la Central Tèrmica de Cercs no són un fet puntual, d'uns quants coneguts que prenen part en una activitat perillosa, sinó que concentren gent de tot l'Estat, i tenen públic a través d'internet a pràcticament tot el món.
Els Mossos d'Esquadra van identificar diumenge al migdia 51 persones per organitzar i participar en combats il·legals, i malgrat que la majoria eren domiciliats a Catalunya, també n'hi havien d'altres punts de l'Estat, com les Balears, València o Las Palmas de Gran Canària.
Aquest tipus de competició, anomenada Street Fighting o bare-knuckle boxing, boxa a punys nus, té seguidors a tot el món, en xarxes com Telegram, o la russa Rutube, plataformes on és senzill intercanviar vídeos que tindríem pitjor cabuda a altres xarxes més generalistes.
Així i tot, algun dels participants sí que ha penjat imatges, per exemple, al seu Instagram. Com l'usuari @nestor_punch_and_write on parlava del combat de diumenge a Cercs com "una gran experiència", malgrat que diu que "la manera d'acabar la baralla va ser atípica, ja que el meu rival em dona uns cops a terra i cal parar, però prefereixo que ni es comenti: estem en la lliga que estem, una de les més dures del planeta sinó la que més i vaig anar a això, a donar el màxim de mi mateix".
Només això ja demostra que la matinal que alguns van viure a la Central Tèrmica de Cercs diumenge passat va ser alguna cosa més que uns combats esportius. De fet, els Mossos han obert diligències tant per la perillositat de l'esdeveniment, com per la possibilitat que s'hi fessin apostes il·legals.
