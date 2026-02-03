El PP insta la Generalitat a acabar amb els barracons a l’Institut Guillem de Berguedà de Berga i a concretar la reforma del pati
Els populars registren una proposta de resolució al Parlament per instar la Generalitat a substituir els mòduls prefabricats, garantir finançament als propers pressupostos i concretar el calendari per obres al pati del centre
El Grup Parlamentari del PP de Catalunya ha registrat al Parlament una proposta de resolució per instar el Govern de la Generalitat a substituir de manera definitiva els mòduls prefabricats (barracons) que complementen l'edifici de l’institut Guillem de Berguedà de Berga, així com a aclarir l’estat i el calendari de la reforma del pati del centre.
La iniciativa, presentada pel portaveu del grup, Juan Fernández Benítez, i pel diputat Cristian Escribano Ramírez, recorda que el centre públic d’educació secundària utilitza aules prefabricades des d’abans de l’any 2013. Segons el PP, el que havia de ser una solució estrictament temporal s’ha convertit amb el pas dels anys en una situació cronificada, que s’allunya dels estàndards de qualitat, estabilitat i dignitat que hauria de garantir el sistema educatiu públic.
En l’exposició de motius, els populars assenyalen que l’ús prolongat de barracons ha estat reiteradament criticat per la comunitat educativa, per organismes especialitzats i pel mateix Parlament, ja que aquestes instal·lacions presenten mancances importants. Entre d’altres, destaquen les limitacions en aïllament tèrmic i acústic, el menor nivell de confort, la baixa durabilitat, una eficiència energètica deficient i una escassa adaptació als requeriments pedagògics actuals de l’educació secundària.
El document posa l’accent en el fet que aquestes deficiències repercuteixen directament tant en les condicions d’aprenentatge de l’alumnat com en les condicions laborals del professorat. A més, remarca que Berga es troba en una zona amb hiverns especialment freds, amb temperatures baixes a primera hora del matí, una circumstància que agreuja encara més les mancances dels mòduls prefabricats i pot afectar la concentració, el rendiment acadèmic i el benestar general dels estudiants.
El PP considera especialment preocupant que els barracons s’utilitzin de manera continuada des de fa més d’una dècada, un període que, segons el grup, “desborda qualsevol concepció raonable de provisionalitat” i evidencia una manca de planificació o d’execució efectiva de les infraestructures educatives necessàries.
Reforma del pati
D’altra banda, la proposta recorda que des de fa temps està prevista una reforma del pati de l’institut Guillem de Berguedà, una actuació considerada rellevant tant des del punt de vista pedagògic com per a la convivència i l’ús educatiu dels espais exteriors. Tot i això, lamenta que actualment no hi hagi informació pública clara sobre l’estat real del projecte, el seu calendari d’execució ni la disponibilitat pressupostària associada.
Per tot plegat, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya proposa que el Parlament insti el Govern a planificar i executar amb caràcter prioritari la substitució definitiva dels barracons per instal·lacions permanents que compleixin els estàndards de qualitat, confort, seguretat i funcionalitat propis d’un institut públic. També demana que en els pròxims pressupostos de la Generalitat s’incloguin les partides necessàries per fer possibles les obres, amb l’objectiu que el curs 2026-2027 els estudiants puguin començar sense mòduls prefabricats, i que es presenti un calendari clar i concret, amb finançament, per a la reforma del pati del centre.
